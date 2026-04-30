El pasado martes 28 de abril, el rey Felipe VI visitó la Flotilla de Aeronaves de la Armada en la Base Naval de Rota, en Cádiz. Allí hizo algo que pocas veces se ve en un jefe de Estado: subirse a los mandos del helicóptero más moderno de las Fuerzas Armadas españolas y sobrevolar la costa gaditana durante unos 40 minutos. Las imágenes del monarca equipado con casco y uniforme de vuelo se propagaron rápidamente en redes sociales y medios de todo el mundo. No es para menos: el rey, piloto certificado por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, demostró que su formación aeronáutica no es solo un título honorífico. El NH90, conocido internamente como Sable, es la joya tecnológica de la Flotilla de Aeronaves. Se trata de un helicóptero bimotor de última generación, fabricado por Airbus, diseñado para operar desde buques de guerra en condiciones marítimas exigentes. Su principal ventaja frente a modelos anteriores es el sistema de control fly-by-wire, que mejora la estabilidad y reduce la carga de trabajo del piloto. Además, cuenta con una cabina digital avanzada que integra sistemas de navegación, misión y comunicaciones en una sola interfaz. Puede alcanzar velocidades de hasta 300 km/h. La Armada española incorporó sus primeras tres unidades del NH90 navalizado en el verano de 2025. Antes de que termine 2026, se prevé la llegada de cuatro más, lo que elevará la flota a un total de siete helicópteros de este modelo. En cuanto a sus misiones, el NH90 está diseñado para transporte táctico, operaciones de rescate, guerra antisubmarina y vigilancia marítima. Su capacidad para operar desde plataformas navales lo convierte en un activo clave para las misiones de la Armada tanto en aguas nacionales como en operaciones internacionales. La jornada en Rota tuvo un contexto especialmente simbólico para la Casa Real española. Solo un día antes, la princesa Leonor había completado su segundo vuelo en solitario a los mandos de un avión de entrenamiento militar, una noticia que también acaparó la atención mediática. Antes de embarcar en el NH90, el rey recibió un briefing de seguridad y recorrió una exposición estática con las distintas aeronaves de la Flotilla: el AV-8 Harrier, el H135, el Cessna Citation II, el SH-60 y el dron Scan Eagle. También visitó el Centro de Supervivencia, donde cada año se forman unas 2.000 personas para reaccionar ante una caída de aeronave al mar.