Las críticas de Alberto Núñez Feijóo contra Pedro Sánchez en el marco del caso Leire.

Alberto Núñez Feijóo salió este miércoles con una de sus declaraciones más fuertes hasta la fecha contra Pedro Sánchez, horas después de que se conocieran los detalles del sumario del caso que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez ante la Audiencia Nacional.

“La defensa judicial de este Gobierno va a ser ciertamente difícil, pero su defensa política ya es imposible”, escribió el líder del Partido Popular en un mensaje a través de X.

Para Feijóo, cada nueva revelación del caso es “más vergonzante que la anterior” y demuestra que quienes pidieron el poder para gobernar de forma limpia “lo usaron para montar una organización criminal”.

Las discusiones entre Feijóo y Sánchez en el marco del caso Leire EFE

Qué dice el sumario que encendió la discusión política

El sumario al que tuvo acceso EFE, elaborado en el marco de la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, recoge la declaración del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, quien compareció voluntariamente ante agentes de la UCO el 28 de mayo.

Según el acta de esa declaración, Leire Díez se reunió con Villalba el 10 y el 26 de marzo de 2025 y en ambos encuentros alardeó de sus conexiones en las más altas esferas del poder. En la primera reunión mencionó a “los de arriba del Gobierno”.

En la segunda fue más explícita: afirmó tener acceso al “‘one’ del partido” y al “‘one’ del Gobierno”, y como prueba de su influencia aseguró a Villalba que el próximo Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil lo pondría ella, porque el Gobierno culpabilizaba al Ministerio del Interior de no controlar las operaciones de la Unidad Central Operativa (UCO).

A cambio de información comprometedora sobre varios mandos de la Guardia Civil, Díez le ofreció a Villalba recuperar su reputación, un puesto de asesor de la Directora General de la Guardia Civil y, en el segundo encuentro, un destino en la embajada de Roma.

La respuesta del Gobierno: presunción de inocencia y legislatura en pie

La posición del Ejecutivo ante la escalada judicial y mediática sigue siendo la misma que lleva repitiendo desde que estalló el caso Zapatero: respeto a los procesos judiciales, confianza en la Justicia y la presunción de inocencia como escudo ante cualquier requerimiento de aclaración política.

Esa posición choca frontalmente con el argumentario del PP, que utiliza cada nueva revelación del sumario para reforzar su tesis de que la legislatura está agotada y que Sánchez debería convocar elecciones anticipadas. Feijóo ya había pedido comicios tras la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, y el caso Leire amplía ahora el flanco judicial abierto frente al Gobierno.

Por qué el caso Leire es diferente al caso Zapatero

Aunque ambos casos han coincidido en el tiempo y se han retroalimentado políticamente, tienen naturalezas distintas. El caso Zapatero involucra a un expresidente investigado por presuntas irregularidades en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El caso Leire Díez, en cambio, investiga una trama que, según el juez Pedraz, habría sido presuntamente diseñada para desbaratar procedimientos judiciales que afectaran al Gobierno de Sánchez y a su entorno, con la supuesta coordinación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La diferencia es relevante porque el segundo caso no solo implica corrupción económica sino una presunta interferencia activa en el sistema judicial, lo que eleva considerablemente la gravedad política de las acusaciones y la dificultad del Gobierno para mantener su línea de defensa habitual.

Fuente: EFE