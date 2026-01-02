El PSOE pide la dimisión de Feijóo y le exige entregar todos sus mensajes con Mazón a la jueza: “Ha llegado el momento de echarlo”. (Imagen: archivo)

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, ha afirmado hoy que “ha llegado el momento de echar a Feijóo” por sus mentiras sobre la DANA, como él mismo pidió solemnemente en un acto del PP, ha recordado, cuando dijo si miento, echadme del partido.

“Feijóo ha estado más de un año mintiendo a los españoles para salvar a Mazón y ocultar la irresponsabilidad de este personaje al frente de la Generalitat Valenciana. Y ya es hora de que mande a la jueza todos los mensajes, todas las conversaciones con Mazón y cuál ha sido su participación en toda esta farsa. Porque lo que ha hecho hasta ahora ha sido añadir dolor a las víctimas de esta tragedia. Por eso debiera de irse o debieran de echarle como él mismo pidió”.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, cree que Feijóo debería irse “o deberían echarle”. (Imagen: archivo)

En declaraciones en la Casa del Pueblo de Portugalete (Bizkaia), López ha asegurado que “en el 2026 volveremos a ver un gobierno que gobierna y hace política para la inmensa mayoría de la ciudadanía de españoles y de españolas y un Partido Socialista que buscará a los apoyos necesarios, dialogando con fuerzas políticas diferentes, para sacar las cosas adelante en el Congreso de los Diputados y para dar una alternativa a los problemas que tiene la gente”, frente a “un Partido Popular sumiso ante Vox, que lo único que nos propone es un retroceso y con el que no pueden contar los ciudadanos y ciudadanas de este país; un Partido Popular que no sirve para nada ni para nadie”.

En este sentido, el portavoz socialista ha criticado que “la política del PP, su obsesión, es destruir, no construir. Destruir a Pedro Sánchez, al gobierno progresista, al Partido Socialista. Y para eso utilizan absolutamente todo: el insulto, la descalificación y la mentira”. Por eso -apuntó- “la ciudadanía española, los pensionistas, los trabajadores y trabajadoras, las clases medias, las mujeres no cuentan con el PP para nada. Su objetivo no es hacer política para la mayoría; su objetivo es que los privilegiados, aquellos que se benefician de la privatización de la sanidad, de los planes privados de pensiones o de los colegios privados, tengan todavía más privilegios”

El PSOE le pregunta a Feijóo por su papel “en esta farsa”

López, además, ha acusado a Feijóo, de mentir “para salvar” al expresidente valenciano Carlos Mazón en la gestión de la dana y le ha preguntado por su papel “en esta farsa”.

En unas declaraciones facilitadas a los medios, el dirigente socialista ha urgido a Feijóo a entregar a la jueza de la dana la secuencia completa de los mensajes que se cruzó con Mazón durante la tragedia, incluidas sus respuestas, ya que hasta ahora sólo ha facilitado los mensajes del expresidente aunque sí se ha comprometido a hacerle entrega de todas las conversaciones.

Por todo esto, Patxi López cree que Feijóo debería irse “o deberían echarle”, pero piensa que los suyos no lo harán porque el objetivo del PP no es construir una alternativa y la única que tienen -ha asegurado- es la que les “impone Vox”, una alternativa “machista y xenófoba”.

De otro lado, el portavoz del PSOE ha dicho que hablarán con los socios de investidura para la convalidación del decreto que aprobó el Gobierno el pasado 23 de diciembre, que incluye la subida de las pensiones y la prorroga de otras medidas de protección social.

López ha dado por hecho que el PP votará en contra de este decreto, cuya convalidación deberá votarse en un pleno extraordinario durante este mes de enero.

Fuente: EFE