Se acerca un eclipse solar en todo el país: el día se convertirá en noche y habrá cometas y lluvia de estrellas.

De acuerdo a una nota del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) el año 2026 ofrecerá citas ineludibles para los aficionados a la Astronomía y la primera será vista el próximo 3 de enero con la lluvia de estrellas Quadrántida aunque, en esta oportunidad, tendrá poca visibilidad al coincidir con la Luna llena.

Entre los eventos más destacados, se encuentra el eclipse de Sol del 12 de agosto, que en el archipiélago canario podrá observarse con una magnitud de entre el 66 y el 74% y que será total en parte de la Península Ibérica.

Un eclipse total de Sol, cometas visibles y fenómenos lunares únicos marcarán la agenda astronómica de España en 2026, según el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Se acerca un eclipse solar en España: el día se convertirá en noche y habrá cometas y lluvia de estrellas

El calendario también señala otros fenómenos singulares, tales como la “Luna azul” del 31 de mayo (segunda luna llena en un mismo mes) y la “Luna negra” del 15 de junio (mes con la luna más pequeña del año).

En cuanto a la mecánica celeste, la nota del IAC indica que el año comenzará con el perihelio terrestre el 4 de enero, con una distancia de 147 millones de kilómetros del Sol, mientras que el afelio ocurrirá el 6 de julio a 152 millones de kilómetros.

Los equinoccios de primavera y otoño tendrán lugar los días 20 de marzo y 23 de septiembre respectivamente, marcando los cambios estacionales junto a los solsticios de verano (21 de junio) y de invierno (21 de diciembre).

Los planetas también serán protagonistas con diversas configuraciones: Júpiter alcanzará su oposición el 10 de enero, Saturno el 4 de octubre y Urano el 25 de noviembre.

Se han previsto además notables alineaciones planetarias y conjunciones, y el IAC destaca la conjunción Saturno-Neptuno el 20 de febrero y diversas alineaciones matutinas y vespertinas de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno a lo largo de los meses de marzo, mayo, agosto y noviembre.

El seguimiento de cuerpos menores será otro punto de interés, especialmente con la máxima aproximación a la Tierra del cometa C/2025 R31-053 el 27 de abril, tras su perihelio el día 20 del mismo mes.

Las lluvias de meteoros mantendrán sus citas habituales, con las Perseidas alcanzando su máximo el 12 de agosto y las Gemínidas el 13 de diciembre, ambas con buenas condiciones de visibilidad previstas.

El IAC indica que el 2026 se presenta como un buen año para la observación astronómica , con una agenda repleta de eventos que permitirán tanto a profesionales como a entusiastas disfrutar de la riqueza de nuestro firmamento.

Con información de EFE