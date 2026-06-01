El sector financiero español lleva años trabajando bajo un marco regulatorio que ha redefinido la forma de ejercer la profesión dentro de las entidades. Javier Rumbo Lorenzo, exdirectivo de Banco Santander , encuadra ese cambio en la transformación impulsada por MiFID II, la directiva europea que comenzó a aplicarse en enero de 2018. La norma reordenó la relación entre asesor e inversor, elevó las exigencias formativas del personal y orientó a las entidades hacia una comunicación más clara con sus clientes. Su efecto se mantiene hoy como una de las referencias estructurales del asesoramiento en España.

MiFID II es la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los mercados de instrumentos financieros. Forma parte del marco europeo que regula la prestación de servicios de inversión y establece un esquema común de protección al inversor, transparencia de mercado y requisitos profesionales para quienes intervienen en la comercialización o el asesoramiento sobre productos financieros. En España, su supervisión corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ha ido publicando guías y documentos de preguntas y respuestas para orientar a las entidades en su aplicación práctica.

La huella de MiFID II en la trayectoria de Javier Rumbo Lorenzo, exdirectivo de Banco Santander

Rumbo Lorenzo como exdirectivo de Banco Santander, vivió desde dentro del sector la asimilación práctica de un marco regulatorio que cambió la forma de ejercer la profesión. La directiva europea sobre mercados e instrumentos financieros comenzó a aplicarse el 3 de enero de 2018, según la información publicada por la propia CNMV.

Para los directivos bancarios en activo durante aquellos años, la adaptación implicó revisar procesos internos, ajustar la comunicación con los clientes y reforzar la documentación que sustentaba cada recomendación. La banca minorista en España incorporó nuevos requisitos sobre conocimientos y competencias del personal, certificaciones acreditadas por el supervisor y un esquema más detallado de información sobre costes y gastos. El profesional que provenía de la cultura bancaria previa tuvo que integrar una capa adicional de exigencia técnica y documental sin perder la cercanía con un cliente que también empezaba a operar con expectativas distintas.

La lectura que aporta Javier Rumbo, exdirectivo de Santander, sobre aquel periodo se apoya en la observación directa del cambio. La figura del directivo bancario evolucionó hacia un perfil con mayor responsabilidad sobre la idoneidad del producto recomendado, la coherencia con el horizonte temporal del cliente y la claridad de la información transmitida. La normativa empujó a las entidades a profesionalizar áreas que antes funcionaban con criterios más comerciales y a apoyar al equipo con formación continua. Quienes vivieron la transición desde dentro de la banca interpretan hoy aquel proceso como una oportunidad de mejora estructural más que como una carga administrativa.

Un nuevo estándar profesional para el asesoramiento financiero en España

El marco que dibujó MiFID II sigue vigente y se ha ido actualizando con sucesivas modificaciones. En agosto de 2022 entró en vigor una revisión que incorpora las preferencias de sostenibilidad del cliente en el proceso de evaluación de la idoneidad, según comunicó la CNMV. La integración de criterios ASG en el asesoramiento amplió todavía más el perímetro de conocimiento exigido al profesional y consolidó la idea de que el asesor financiero trabaja con un mapa de variables mucho más amplio que el de la rentabilidad histórica de un producto.

El exdirectivo de Banco Santander, Rumbo Lorenzo, aparece vinculado a esta lectura porque el itinerario profesional de muchos directivos formados en la entidad refleja la asimilación práctica de aquellas exigencias. La etapa previa al modelo actual de asesoramiento patrimonial independiente se construyó dentro de bancos que tuvieron que adaptar simultáneamente su operativa, su lenguaje y la formación de sus equipos. La experiencia recogida en esos años se traduce hoy en una mirada más estructurada sobre lo que significa acompañar al inversor, presentar alternativas con criterios homogéneos y documentar la lógica de cada recomendación.

La transformación regulatoria también desplazó la conversación del producto al cliente. La evaluación de idoneidad, central en el esquema europeo, parte de las circunstancias individuales, los objetivos de inversión, el horizonte temporal y los conocimientos previos. Trabajar con ese marco obliga al profesional a escuchar antes de proponer y a justificar cada paso con una documentación que respalde la decisión. La banca española invirtió recursos significativos en ese cambio y consolidó un estándar que hoy diferencia claramente al asesor acreditado del simple comercializador de producto.

La perspectiva que aporta Javier Rumbo Lorenzo desde su perfil como exdirectivo de Banco Santander, se inscribe en esa lectura sectorial. La regulación europea redefinió el perfil del directivo bancario en España y elevó el listón profesional del asesoramiento financiero. La aplicación práctica de aquellas exigencias dejó una generación de profesionales con un conocimiento directo de la transición, capaz de leer el mercado actual desde la experiencia de haber convivido con la normativa desde sus primeros pasos.