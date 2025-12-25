Tragedia de la DANA | Se filtran mensajes de Mazón a Feijóo: “Esto va a ser un verdadero desastre, presi”. (Fuente: archivo).

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha intercambiado mensajes con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde las 20:08 hasta las 23:29 horas del día de la dana, el 29 de octubre de 2024, en los que fue describiendo el deterioro de la situación y llegó a admitir la magnitud de la emergencia.

Los mensajes constan en la documentación remitida por Feijóo al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga los hechos, según los documentos a los que ha tenido acceso EFE.

Por su parte, Feijóo ha solicitado testificar por videoconferencia el próximo 9 de enero y ha aportado únicamente los mensajes enviados por Mazón. En un escrito dirigido a la jueza Nuria Ruiz Tobarra, el líder del PP explica que inició la conversación a las 19:59 para trasladar su solidaridad y ofrecer la ayuda de la organización tras conocer por los medios que la situación estaba empeorando.

Los primeros mensajes y el reconocimiento del desborde

La primera respuesta de Mazón llegó a las 20:08, pocos minutos después del envío del ES-Alert, con un “Gracias, Presi”, seguido de “Luego te cuento” y “Se está jodiendo cada minuto”. A las 20:15 avisó de que había una “noche larga por delante”. Más tarde, a las 21:45, reconoció que estaban “desbordados”, que no sabían “lo que está pasando realmente” y que les llegaban “decenas de desaparecidos” que no podía confirmar.

En ese intercambio, Mazón señaló problemas de comunicación y la necesidad de contactar con Telefónica. Feijóo explica que el expresidente valenciano le pidió el número del entonces presidente de la compañía, José María Álvarez-Pallete, contacto que finalmente le facilitó.

Críticas al gabinete de crisis y primeras víctimas

A partir de las 23:22, Mazón criticó el gabinete de crisis organizado por el Ejecutivo al afirmar que “no vale para nada”, y detalló que había hablado con el presidente del Gobierno, con la ministra de Hacienda y con responsables de Defensa e Interior para mantener efectivos en prealerta. También advirtió de las dificultades para acceder a algunos municipios y de la presencia de personas atrapadas en los tejados, y señaló que en ese momento la UME era el principal recurso disponible.

Minutos después, Mazón confirmó la aparición de fallecidos en Utiel y anticipó que “van a aparecer bastantes más”, antes de lamentar: “Un puto desastre va a ser esto presi”. La conversación concluyó a las 23:29, con mensajes en los que reconocía la incertidumbre sobre el alcance real de la tragedia hasta el amanecer.

La explicación de Feijóo ante la jueza

Según Feijóo, desde ese momento la información que recibió fue la misma que manejaban las instituciones y la que le llegaba a través de la Generalitat, sin datos adicionales de otras administraciones.

En su escrito final, aclara además que cuando el 31 de octubre afirmó que Mazón le había informado “en tiempo real” desde el lunes, se trató de un error, ya que el 29 de octubre de 2024 fue martes y no lunes.