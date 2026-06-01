En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este lunes, 1 de junio de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 82.304,88 euros, cifra que refleja una variación del -4,07% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha mostrado un aumento constante en los últimos días, con un dato de -1 positivo. La continuidad de esta tendencia sugiere un creciente interés en ambas monedas en el mercado actual.

En la última semana, Bitcoin ha caído un 4.87% y en el último año acumula un retroceso del 37.81%, lo que indica una evolución bajista y una rentabilidad negativa en ambos periodos; estos descensos reflejan presiones vendedoras y pérdidas para quienes mantuvieron la posición durante el año, remarcando la volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

En la última semana, Bitcoin mostró una volatilidad de 24.46%, que es menor que la volatilidad anual de 35.22%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.