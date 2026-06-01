En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este lunes, 1 de junio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 333,12 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

En los últimos días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva, indicando que su valor ha ido en aumento. Esto sugiere que hay un crecimiento en la confianza de los inversores hacia esta criptomoneda.

En la última semana, Bitcoin Cash ha registrado un cambio de -14.28%, profundizando una tendencia bajista que en el último año acumula una variación de -50.01%. Esta evolución refleja una rentabilidad negativa tanto a corto como a largo plazo, con elevada volatilidad y presión vendedora, lo que se traduce en pérdidas significativas para los inversores durante el periodo analizado.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 63.35%, es significativamente mayor que su volatilidad anual del 53.20%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 333,1 euros.