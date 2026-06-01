“Habrá elecciones”: Feijóo redobla la presión sobre los socios de Pedro Sánchez

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dio un nuevo paso en su estrategia para intentar debilitar al Gobierno de Pedro Sánchez. El dirigente popular lanzó un mensaje directo a Junts per Catalunya y al Partido Nacionalista Vasco para que apoyen una eventual moción de censura instrumental.

Durante una entrevista televisiva, Feijóo afirmó: “Nosotros para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno”. El mensaje buscó responder a las advertencias de Junts y del PNV sobre cualquier escenario que facilite la llegada de la extrema derecha al poder.

El presidente del PP insistió en que su objetivo continúa siendo gobernar en solitario. Según explicó, un ejecutivo de coalición “siempre tiene muchas más dificultades y muchas más tensiones internas”.

Fuente: EFE Fuente: EFE

El PP busca aislar el rechazo a Vox para atraer a Junts y PNV

La estrategia del Partido Popular apunta a reducir uno de los principales obstáculos políticos que mantienen alejados a Junts y PNV de una hipotética moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

La portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, había asegurado días atrás que la “línea roja” de su partido es Vox y que “jamás” harán algo que facilite la llegada de la extrema derecha al poder.

En la misma línea se posicionó el Partido Nacionalista Vasco, aunque desde hace días algunos sectores reclaman que la legislatura termine este mismo año y se convoquen elecciones generales anticipadas.

Feijóo asegura que hay “movimientos” entre los socios del Gobierno

Durante la entrevista, Alberto Núñez Feijóo aseguró sentirse “optimista” y afirmó que percibe “algún movimiento” entre los socios parlamentarios de Pedro Sánchez.

El líder popular sostuvo que actualmente existen 184 diputados que desean elecciones anticipadas. En ese cálculo incluyó a Vox, Partido Nacionalista Vasco, Junts per Catalunya, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria.

A pesar de esa presión política, evitó confirmar si el PP presentará finalmente una moción de censura. “No voy a seguir especulando sobre una moción”, respondió en varias ocasiones durante la entrevista.

Además, remarcó que la decisión depende de los socios parlamentarios del Gobierno y afirmó: “Esa pregunta hay que hacérsela a cuatro diputados”.

El PP habla del “tramo final” del Gobierno de Pedro Sánchez

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, reforzó el mensaje político de Feijóo durante una rueda de prensa celebrada este lunes.

Consultado por las declaraciones del líder popular, Sémper afirmó: “La opinión del presidente me parece brillante y magnífica y es verdad, no requiere más explicaciones”.

El dirigente popular evitó aclarar cuánto tiempo podría permanecer Feijóo en el poder antes de convocar elecciones si prosperara una hipotética moción de censura instrumental. “No voy a especular sobre esas hipótesis”, señaló.

Los socios de investidura de Pedro Sánchez no se plegarán detrás de una moción de censura(Fuente: EFE)

Sémper también aseguró que España atraviesa el “tramo final de este gobierno” y pidió a los ciudadanos “paciencia, serenidad y confianza”. Además, cargó contra el presidente del Gobierno al afirmar que Sánchez “se ha disociado por completo de la realidad”.

Feijóo busca apoyo político antes de su viaje a Barcelona

Mientras continúa la presión parlamentaria, Alberto Núñez Feijóo participará este martes en Barcelona en un acto organizado por el Cercle d’Economia.

En ese encuentro también estará presente el lehendakari Imanol Pradales, en un contexto marcado por las negociaciones y los movimientos políticos alrededor de una eventual convocatoria electoral.

El líder del PP insistió en que hará “todo” lo posible para provocar un cambio de Gobierno y aseguró que quienes defienden elecciones “de forma inmediata” no tendrán “un mejor aliado que el PP”.