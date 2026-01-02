Confirmado por la DGT: a partir de ahora, todos los coches deberán llevar este objeto de forma obligatoria si no quieren ser multados.

Como cada año, enero trae novedades y en este 2026 desde el día 1 será obligatoria la baliza V16 en todos los coches de España. Se trata de un dispositivo luminoso conectado con la DGT para señalizar emergencias.

También en enero se podrá empezar a viajar con el abono transportes único en cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal, con un coste de 60 euros al mes y de 30 para los menores de 26 años.

A pocos días de la entrada en vigor de esta baliza luminosa, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha tenido que salir al paso para aclarar dudas y bulos difundidos en redes sociales. Alberto Espada

La V-16 llega con dudas y polémica

A pocos días de la entrada en vigor de esta baliza luminosa que sustituye a los triángulos de emergencia, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha tenido que salir al paso para aclarar dudas y bulos difundidos en redes sociales.

Así, ha dejado claro que el objetivo de la nueva señalización es reducir la posibilidad de accidente, pues cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas en carretera que habían bajado del vehículo, muchos de ellos mientras intentaban colocar los triángulos.

Cuando se activa la V-16 envía a DGT 3.0 la ubicación exacta del vehículo para que en tiempo real pueda llegar al resto de conductores que circulen por la zona a través de los paneles de mensaje variable y de los navegadores.

Desde Tráfico también han tenido que salir al paso de las críticas al hecho de que la baliza esté conectada asegurando que solo transmite la posición del vehículo pero no recoge ni emite información del mismo ni del conductor.

Las balizas son anónimas, no están asociadas a ningún vehículo, a ninguna matrícula ni a un conductor en concreto. Si alguien tiene dos coches la puede poner indistintamente en uno u otro.

Para señalizar una emergencia, solo hay que encenderla, abrir la ventanilla y colocarla en el techo o en una zona visible del vehículo lo más alto posible.

Confirmado por la DGT: a partir de ahora, todos los coches deberán llevar este objeto de forma obligatoria si no quieren ser multados.

Sanciones por no llevar la baliza V-16

80 euros de multa leve por no llevar baliza o utilizar una no homologada, igual que antes con los triángulos.

No implica pérdida de puntos.

La sanción no es automática, ya que no existen controles específicos, pero se puede aplicar en casos de averías, accidentes o inspecciones rutinarias.

Las luces V-16 deben estar homologadas

La baliza tiene que estar homologada y la DGT recomienda, antes de comprarla, consultar su web, en la que se recoge el listado de marcas y modelos certificados. Cuatro de ellos, que ya se encontraban en el mercado, fueron retirados hace unos días.

Desde la DGT han explicado a EFE que se trata de un tema solo administrativo y no técnico por lo que los conductores que hayan comprado esos modelos podrán seguir usándolos hasta del final de su vida útil (12 años).

A pesar de que la V-16 aun no es obligatoria ya hay conductores que la están usando. DGT 3.0 está recibiendo una media de entre 500 y 600 activaciones diarias, según los datos facilitados a EFE por Tráfico.

Con información de EFE