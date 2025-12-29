Feijóo tilda 2025 de “el peor año de la historia democrática” y promete que 2026 será “el año del cambio”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este lunes que 2025 ha sido “el peor año del peor Gobierno en la historia democrática” de España ante el “colapso total del sanchismo” y sus “fracasos”.

En rueda de prensa en la sede nacional del PP para haber balance del año, Feijóo ha denunciado una “erosión de la convivencia”, una “degradación política” por los escándalos y la corrupción y “el mal funcionamiento del Gobierno” a lo largo del año.

El presidente del PP ha advertido que durante estos meses se ha asistido a un “desbordamiento político inmoral” que está teniendo un impacto en la vida de los ciudadanos, en la economía, las infraestructuras, los servicios públicos y la credibilidad internacional del país.

Feijóo ha denunciado que el “colapso” del “sanchismo” se ha manifestado en diez fracasos, entre ellos el parlamentario, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha perdido el apoyo de sus socios y podría ser el primer Gobierno de la historia incapaz de aprobar un solo presupuesto en toda la legislatura.

También ha destacado como fracaso la ausencia de políticas efectivas de vivienda o unas políticas migratorias “que no existen” y, por tanto, son “inhumanas”.

En este sentido ha acusado a Sánchez de convertir el reparto de menores migrantes en una herramienta de negociación con el PNV y con Junts, y ha calificado de “racista” utilizar esta cuestión “como supuesto castigo a las comunidades gobernadas por el PP”.

Feijóo también ha definido como fracasos el apagón del 28 de abril, por el que el Gobierno “no ha asumido ninguna responsabilidad” y mantiene “una política energética errada”, así como a la “irrisoria” ejecución, a su juicio, de los fondos europeos.

En política internacional, ha acusado a Sánchez de utilizar la política exterior para “esconder sus problemas interiores”.

Otro de los fracasos, ha agregado, son las políticas destinadas a los jóvenes a quienes Sánchez ha condenado “a la precariedad vital y a la precariedad emocional”, y también ha afirmado que el Gobierno le ha fallado a las mujeres.

Feijóo ha afirmado que el PP está preparado para dar a España “el cambio que merece” y que su deber es “construir la España del día después”.

Para ello se ha comprometido a tres tareas: la limpieza política, institucional y moral; la seguridad en la calle, en las fronteras y en el futuro; y hacer que “trabajar merezca la pena”.

Feijóo ha asegurado este lunes que 2026 será el año del cambio tras “el peor año del peor Gobierno en la historia democrática” de España por el “colapso total del sanchismo”, que está impactando en la vida diaria de los ciudadanos.

El presidente del PP ha advertido de que durante estos meses se ha asistido a un “desbordamiento político inmoral”, y ha asegurado que su partido está preparado para construir “la España del día después” porque el país “ya ha roto” con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ha afirmado que, cuando llegue a la Moncloa, serán urgentes tres tareas; una de ellas, llevar a cabo una limpieza política, institucional y moral, con “una auditoría clara” de lo ocurrido.

La segunda, garantizar la seguridad en las calles, en las fronteras, con una inmigración “legal y ordenada”.

Y la tercera, hacer que trabajar “vuelva a merecer la pena” porque hoy en día en España muchos españoles “trabajan más, pagan más impuestos y viven peor y con peores servicios públicos”.

Las relaciones con Vox

Ante varias preguntas de la prensa, Feijóo se ha referido a los posibles pactos de su partido con Vox en unas hipotéticas elecciones generales y ha dicho que, aunque el PP se presentará para ganarlas e intentar gobernar en solitario, si no obtiene la mayoría absoluta, no harán un “cordón sanitario” al partido de Santiago Abascal.

Así, su partido estará dispuesto a conseguir acuerdos para garantizar la gobernabilidad de España con todos los partidos menos con Bildu, que es el único “cordón sanitario”.

Una semana después de las elecciones de Extremadura, en las que María Guardiola se proclamó ganadora sin mayoría absoluta, Feijóo ha dicho que no ha hablado todavía con Abascal sobre la gobernabilidad en la región porque hay que “dejar que cristalicen los resultados”.

En este sentido, Feijóo ha reconocido que, pese a su “victoria inapelable”, el PP necesita a Vox, y ha dicho que una repetición electoral, en caso de que no hubiera acuerdo, supondría una “falta de respeto” a los extremeños de la que haría responsables a aquellos partidos que “se miran el ombligo de sus intereses partidarios”.

De cara a las siguientes elecciones autonómicas, las de Aragón del 8 de febrero, Feijóo se ha declarado “optimista” de una gran victoria, aunque “con humildad y con realismo”.

Mazón y Albiol

Además de hacer un balance del año, Feijóo se ha referido también a varios temas de actualidad de los últimos días, entre ellos los mensajes que intercambió con el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana. El líder del PP ha defendido haberle dado a la jueza todos los mensajes que esta le solicitó y se ha mostrado dispuesto a facilitarle más, si esta se lo pide.

Feijóo remitió al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la dana de Valencia, los mensajes que le mandó Mazón, pero no los suyos, porque fue lo que le pidió la jueza, ha asegurado este lunes.

Minutos después de la rueda de prensa, la jueza ha pedido al líder popular que aporte voluntariamente, en el plazo de 3 días, los mensajes de WhatsApp que forman parte íntegra de la conversación.

La jueza ha accedido a que Feijóo testifique de forma telemática el próximo 9 de enero, como había solicitado el líder del PP, quien hoy ha asegurado que responderá a “cualquier pregunta” de la magistrada.

Asimismo, Feijóo ha respaldado la actuación del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en el macrodesalojo de inmigrantes de hace doce días y ha señalado que lo que ha hecho “es exigir que se cumpla la ley”.

“Si hay personas que de forma ilegal ocupan edificios públicos o privados tienen que saber que en España se respeta la ley”, ha reiterado.

Fuente: EFE