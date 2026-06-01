El Gobierno enfrenta presión interna para bajar otra vez el IVA de la luz y del gas: “Necesitamos un nuevo decreto de manera urgente”

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reclamó este lunes la aprobación urgente de un nuevo decreto para recuperar medidas económicas que dejaron de estar vigentes desde hoy.

Entre las principales iniciativas que busca restaurar se encuentran la rebaja del IVA de la luz y el gas y el límite a la subida de los alquileres. Durante unas jornadas organizadas por la confederación estatal de servicios alianzAS en el Congreso de los Diputados, Díaz defendió la necesidad de actuar rápidamente.

“Necesitamos un nuevo decreto de manera urgente para hacer frente a las consecuencias de esta situación, que recupere las medidas que han decaído hoy”, afirmó la ministra. Además, insistió en la necesidad de volver a limitar al 2% el aumento de los alquileres.

Yolanda Diaz es acusada de traicionar un pacto con Podemos. Fuente: EFE Biel Aliño

El IVA de la luz y el gas vuelve al 21% en España

El IVA de la electricidad y del gas volvió este lunes al tipo general del 21 %. Durante las últimas semanas ambos suministros habían mantenido un tipo reducido del 10% como parte del paquete de medidas anticrisis aprobado por el Gobierno.

La rebaja fiscal había sido implementada para paliar las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Medio y el impacto de los precios energéticos sobre hogares y empresas.

El paquete aprobado el pasado 20 de marzo establecía que algunas medidas podrían desactivarse antes del 30 de junio si los precios energéticos se estabilizaban. Finalmente, esa situación se produjo en abril y provocó la finalización anticipada de la rebaja del IVA para la luz y el gas.

Durante su intervención, Yolanda Díaz advirtió: “Aunque no ocupe tantos titulares, la guerra en Oriente Próximo sigue teniendo efectos en los bolsillos de las familias de nuestro país”.

Yolanda Díaz también pide volver a limitar la subida de los alquileres

Además del IVA energético, la vicepresidenta reclamó recuperar el límite del 2% para la actualización anual de los alquileres , una medida que había sido impulsada para contener el impacto de la inflación en los hogares españoles.

La ministra sostuvo que mantener estas ayudas resulta clave para proteger tanto a trabajadores como a empresas. “Me interesa más que nadie que estas medidas permanezcan para tener empresas sólidas y trabajos sólidos”, aseguró.

El debate sobre el coste de la vivienda volvió a instalarse en el centro de la agenda política tras el vencimiento de varias herramientas temporales implementadas durante la crisis inflacionaria.

La petición de Díaz se produce en un contexto de preocupación por el aumento de gastos básicos para las familias, especialmente en energía y vivienda, dos de los principales componentes del presupuesto doméstico.

La CEOE reclama cambios en los contratos públicos y critica al Gobierno

Durante la misma jornada, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, volvió a reclamar una revisión de los contratos públicos y criticó las diferencias internas dentro del Gobierno.

Garamendi señaló que la patronal lleva años reclamando cambios en la ley de desindexación de contratos públicos. La normativa actual impide actualizar precios en contratos de larga duración frente a aumentos del salario mínimo, inflación o modificaciones regulatorias.

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“El Gobierno es uno, no dos ni tres”, afirmó el dirigente empresarial. Además, cuestionó las modificaciones normativas realizadas vía reglamento y defendió que las reformas pasen por el Parlamento porque “es de donde tienen que salir las leyes y de donde emana la voluntad popular”.

El presidente de la CEOE también criticó que España acumule tres años sin nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Empresas de servicios alertan por el impacto del salario mínimo

En el encuentro también participó el presidente de la patronal alianzAS, Javier Sigüenza, quien advirtió sobre el impacto económico que generan las subidas del salario mínimo y otras modificaciones regulatorias sobre las empresas de servicios.

Sigüenza sostuvo que algunos borradores normativos podrían generar “una situación insoportable para muchos de nosotros” y reclamó que el sector sea tenido en cuenta durante los procesos legislativos.

La confederación alianzAS representa a compañías vinculadas a servicios esenciales en España, entre ellas empresas de limpieza, mantenimiento, dependencia, atención domiciliaria, catering y servicios auxiliares.