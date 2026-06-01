En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este lunes, 1 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 1,49 euros. Esta cifra refleja una variación del -3,99% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha tenido una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica un crecimiento sostenido que podría favorecer su valorización en el futuro.

La cotización de Ripple muestra un desempeño negativo: en la última semana cayó un -1.95%, reflejando presión bajista reciente y en el último año acumula un -55.49%, lo que implica una rentabilidad claramente negativa para quienes mantuvieron la inversión; en conjunto, los datos señalan una evolución desfavorable con pérdidas destacadas a largo plazo y debilidad a corto plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

En la última semana, la volatilidad económica de Ripple fue del 28.10%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.97%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.