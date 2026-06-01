En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este lunes, 1 de junio de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 58,4 euros, cifra que refleja una variación del -3,69% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días consecutivos, con un dato de -1 en crecimiento. Esto indica que hay un aumento en su valor en el mercado, lo que podría atraer más interés de los inversores.

La cotización de Litecoin presenta una evolución claramente bajista: retrocedió -3.35% en la última semana y -52.98% en el último año, lo que se traduce en una rentabilidad negativa pronunciada para los tenedores en plazos medios y largos, reflejando presión vendedora y un deterioro del desempeño reciente.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 23.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 53.21%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 58,4 euros.