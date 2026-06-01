En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este lunes, 1 de junio de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.283,04 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La evolución del precio de Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto indica un crecimiento en su valor.

Esta tendencia positiva sugiere un aumento en el interés y la demanda por Ethereum y por el euro en el mercado actual.

En la última semana, Ethereum registró una variación de -2.99%, mientras que en el último año acumuló un cambio de -53.72%, evidenciando una evolución claramente bajista. Esta trayectoria implica una rentabilidad negativa para los tenedores en el horizonte anual y confirma la persistencia de la volatilidad en el corto plazo, con un balance general desfavorable.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum es del 17.46 %, lo que es menor que la volatilidad anual del 57.44 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.