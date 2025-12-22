El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes los reales decretos por los que se nombra a Milagros Tolón ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y a Elma Saiz portavoz de Gobierno.

Las dos ya han prometido ante el rey su cargo en el Palacio de la Zarzuela, y sustituirán a la exministra Pilar Alegría que ha dejado sus funciones en el Ejecutivo para liderar la candidatura del PSOE en las elecciones del próximo 8 de febrero en Aragón.

Elma Saiz, la nueva portavoz de Gobierno

¿Quiénes son las nuevas designaciones del Gobierno?

La nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en magisterio por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Milagros Tolón también ha sido declarada persona non grata por el Ayuntamiento de Murcia en 2022 por sus declaraciones contrarias al mantenimiento del trasvase Tajo-Segura mientras era alcaldesa de Toledo.

Por otro lado, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que forma parte del Ejecutivo desde 2023, asume a partir de ahora también la portavocía del Gobierno, convirtiéndose en la quinta mujer que ocupa este puesto en los gobiernos de Pedro Sánchez. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y especialista en fiscalidad.

Las palabras del PP en contra de las designaciones del PSOE Fuente: EFE Juanjo Martín

Las críticas del PP ante el nombramiento del PSOE

El Partido Popular ha asegurado que los nuevos nombramientos anunciados por el presidente Pedro Sánchez están “manchados por la sombra de la corrupción o los escándalos que rodean al PSOE”.

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha lanzado su reflexión a través de un comunicado, tras conocer los nombramientos de Elma Sáiz como portavoz del Gobierno y de Milagros Tolón como nueva ministra de Educación, un día después de la victoria de María Guardiola en las elecciones de Extremadura.

Para los populares, con estos nombramientos, Sánchez “pierde una oportunidad de interpretar correctamente” el resultado de Extremadura y apostar “por nuevos perfiles que no estén manchados por la sombra de la corrupción o los escándalos que rodean al PSOE”.

En este sentido, creen que la salida de la Pilar Alegría debería haberse producido “no por optar a una candidatura en Aragón, sino por lo indecente que resultó su comida con Paco Salazar (exasesor de Moncloa) una vez que ya estaba acusado de acoso sexual en el trabajo”.

Fuente: EFE