La comparecencia de Pedro Sánchez para hacer balance de 2025 llega en un contexto político especialmente tenso. El presidente del Gobierno afronta el final del año con el foco puesto en los escándalos de acoso y corrupción que afectan al PSOE y que han erosionado la estabilidad del Ejecutivo y sus alianzas parlamentarias. Aun así, Sánchez ha decidido mantener su hoja de ruta y reforzar su mensaje de continuidad.

El jefe del Ejecutivo combina un tono de reconocimiento de las dificultades con una defensa cerrada de la gestión de su Gobierno. En su intervención, presenta el informe de rendición de cuentas Cumpliendo y busca trasladar la idea de que, pese al ruido político, el Ejecutivo sigue avanzando con determinación y respaldo en los datos económicos y sociales.

Sánchez defiende la continuidad de la legislatura y la gestión del Ejecutivo durante su balance anual ante los medios. Fuente: EFE J.J.Guillen

Sánchez descarta cambios en el Gobierno y defiende a sus ministros

Uno de los mensajes centrales del balance ha sido la negativa a una remodelación del Gobierno, incluso después de que algunos socios, como Sumar, hayan planteado esa posibilidad. Sánchez ha recordado que cambiar el Ejecutivo es una competencia exclusiva del presidente y ha dejado claro que no contempla esa opción en este momento .

Lejos de admitir fallos estructurales en su equipo, el presidente ha alabado la gestión “extraordinaria” de todos los ministros y ministras. Ha afirmado sentirse “profundamente orgulloso y agradecido” del trabajo realizado y ha llegado a calificar a su Consejo de Ministros como “uno de los mejores que ha tenido este país” . El mensaje es claro: no habrá giros bruscos ni cambios de caras para intentar sortear la crisis.

Sánchez también ha subrayado que su voluntad es agotar la legislatura hasta 2027, insistiendo en que el Gobierno cuenta con recursos, ideas y energía para afrontar los retos pendientes. Según ha señalado, el camino que queda por recorrer se hará “con humildad y determinación”, pese a la presión política y mediática.

Escándalos, presión de los socios y fragilidad parlamentaria

El balance anual se produce en un momento “muy difícil” para el Ejecutivo y el PSOE, marcado por un goteo constante de denuncias de acoso sexual y casos de presunta corrupción que afectan a antiguos dirigentes socialistas . Estas acusaciones han golpeado especialmente a una de las banderas históricas del partido, el feminismo, y han obligado a la dirección socialista a prometer actuaciones “con contundencia y transparencia”.

A esta situación se suma la fragilidad parlamentaria del Gobierno. Algunos socios han elevado el tono de sus exigencias, mientras que otros apoyos clave han advertido de que la acumulación de escándalos puede hacer insostenible la legislatura. El PNV, por ejemplo, ha avisado de que, si no se frena esta “hemorragia”, Sánchez debería adelantar elecciones, algo que el presidente descarta de plano .

En paralelo, el contexto político se complica con movimientos tácticos de partidos como Junts o ERC y con citas electorales próximas, como las elecciones extremeñas de diciembre, a las que el PSOE llega en uno de sus momentos más bajos en las encuestas.

Determinación de seguir y reivindicación del proyecto progresista

Pese a admitir que la situación es compleja, Sánchez ha reiterado su determinación de seguir gobernando. En su comparecencia ha asegurado que no ve motivos para interrumpir su mandato y ha advertido de que la mayor equivocación sería que España acabara en manos de la derecha y la ultraderecha .

El presidente ha pasado al contraataque acusando al PP y a Vox de alimentar una campaña de ruido y acoso personal, y ha recordado que ya superó una reflexión profunda sobre su continuidad en 2024. El resultado, ha dicho, sigue siendo el mismo: la legislatura debe continuar porque al país “le renta” un Gobierno progresista.

El jefe del Ejecutivo expone el balance de 2025 en una comparecencia marcada por la tensión política y los escándalos en el PSOE. Fuente: EFE J.J.Guillen

Como respaldo a esa afirmación, Sánchez ha enumerado medidas impulsadas por su Ejecutivo, como la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones o nuevas iniciativas en transporte público. También ha mostrado disposición al diálogo con sus socios parlamentarios, con reuniones previstas para recomponer confianzas, aunque sin renunciar a su línea política.

El balance de 2025, así, se convierte en una declaración de intenciones. En medio de los escándalos, Pedro Sánchez apuesta por resistir, reivindicar la gestión del Gobierno y defender que, pese a las dificultades, la legislatura seguirá su curso.