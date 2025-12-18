El Ayuntamiento de Palma declaró a Pedro Sánchez persona non grata. La decisión fue aprobada en el Pleno municipal. La moción fue impulsada por Vox y apoyada por el PP.

El texto exige la dimisión del presidente del Gobierno. También reclama la convocatoria de elecciones generales. La iniciativa generó un fuerte choque político en Baleares.

La declaración de persona non grata reabre el debate sobre sus efectos legales. También plantea, ¿un ayuntamiento puede vetar institucionalmente al presidente?

Palma declara persona non grata a Pedro Sánchez: qué decidió el Pleno

La moción aprobada califica a Pedro Sánchez como “deleznable personaje”. El texto fue defendido por el portavoz de Vox, Fulgencio Coll. El edil describió al presidente como “un autócrata del siglo XXI”.

Coll afirmó que Sánchez está “empantanado por la corrupción”. También sostuvo que ha “cedido en todo ante sus socios separatistas para seguir un día más en la Moncloa”.

“Es hora de echar del Gobierno a este personaje”, sostuvo Coll. Además, habló de un “Ejecutivo de cloacas, prostíbulos, acosadores y mordidas”.

¿Es legal declarar persona non grata al presidente del Gobierno nacional?

La declaración de persona non grata no tiene efectos jurídicos directos. Se trata de una figura simbólica. No implica una prohibición legal de visitas oficiales.

El texto aprobado en Palma cita precedentes. Uno ocurrió en Pontevedra en 2016. Allí se declaró persona non grata al expresidente Mariano Rajoy.

También se menciona el caso de Albacete. El ayuntamiento hizo lo mismo con Pedro Sánchez el mes pasado. En ambos casos, la figura fue política y no vinculante.

Apoyos, rechazos y acusaciones cruzadas en el Ayuntamiento

Desde el PP, el concejal Llorenç Bauzá afirmó que “no se puede normalizar la corrupción”. Sostuvo que con elecciones la sociedad “debe pasar página”.

Bauzá habló de una “sucesión de escándalos” que afectan a Sánchez, su Gobierno y su partido. El PP apoyó la moción presentada por Vox.

Podemos se abstuvo en la votación. El partido no logró incluir una enmienda para condenar “el genocidio” del pueblo palestino.

PSOE denuncian una moción ilegal

Més per Palma y el PSOE votaron en contra . La portavoz soberanista Neus Truyol afirmó que Vox busca “sacar los tambores de la crispación”.

El portavoz socialista, Francisco Ducrós, calificó la moción como “indigna” e “ilegal”. También criticó que el PP haya “asumido” el discurso de la “ultraderecha”.

Ducrós recordó los casos de corrupción del PP balear. Añadió que Alberto Núñez Feijóo “se iba de vacaciones en la lancha de un narcotraficante”.