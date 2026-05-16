El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, afirmó este sábado en Las Palmas de Gran Canaria que el principal desafío de su partido cuando llegue al Gobierno en España, a partir de 2027, será “recuperar el respeto, en el más amplio sentido de la palabra”. El dirigente realizó estas declaraciones ante cientos de representantes institucionales, cargos del partido y militantes canarios. En el acto también participaron los expresidentes del PP en las islas José Manuel Soria, Asier Antona y Australia Navarro. Durante su intervención, Tellado sostuvo que el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez “vive en los minutos de la basura, en su peor momento” y que “está visto para sentencia”. En relación con José Luis Ábalos, Tellado advirtió que, en caso de ser condenado, Pedro Sánchez quedaría “reprobado”. Según expresó, “el destino de uno está ligado al del otro”, ya que considera que el ex secretario general del PSOE fue “el alter ego” del presidente del Gobierno. Al abordar la crisis del hantavirus, el dirigente popular denunció “esa soberbia y esas maneras inaceptables de comportarse, ocultando información, tratando de engañar a la ciudadanía y filtrando conversaciones privadas”. Afirmó que estas actitudes por parte del Ejecutivo hacia Canarias “tienen los días contados” y añadió que “a Pedro Sánchez le quedan los días que dure el Gobierno antes de que se convoquen las elecciones generales”. Tellado aseguró que “cuando los españoles voten y cambien el Gobierno de España, también cambiará la forma de gobernar en España y la forma de tratar a Canarias: ese es el compromiso del equipo de Alberto Núñez Feijoó”. Desde el Partido Popular consideran que el Ejecutivo actual “ha vulnerado el respeto a quienes piensan distinto, a la ley, al principio de igualdad, a los jueces, a los medios de comunicación, a las instituciones democráticas del Estado y, por supuesto, a los gobiernos autonómicos”. Asimismo, Tellado insistió en que “en menos de dos semanas comenzará el juicio al hermanísimo, al pequeño Beethoven, que no sabía ni dónde quedaba su puesto de trabajo en Badajoz”, refiriéndose al hermano de Pedro Sánchez. También mencionó que “y luego llegará el turno de Begoña Gómez, que convirtió el Palacio de la Moncloa en una especie de coworking”, añadiendo que allí “se hacían negocios y no se sabía muy bien quiénes eran los que ganaban dinero”, mientras “la Audiencia Nacional continúa avanzando en otras cuatro investigaciones”. Sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que “posiblemente lleva unos días durmiendo regular y está en vilo porque, poco a poco, va saliendo todo lo que ha hecho a lo largo de los últimos años”, en referencia a “sus tratos con las tiranías”. En ese sentido, afirmó que “no hay solo corrupción moral. No hay solo ignominia. No hay solo falta de escrúpulos. También hay ánimo de lucro. Mucho ánimo de lucro. Claros indicios de corrupción económica, de delitos tremendamente graves, pero todo acabará sabiéndose”. Según el PP, el también exsecretario general socialista “tiene muchas preguntas que responder” acerca de “cuánto ha crecido su patrimonio desde que utiliza el gobierno de Pedro Sánchez para engrasar sus relaciones con dictaduras, y lo hará”. Finalmente, Tellado concluyó que “Zapatero no es solo el padre de la corrupción moral del PSOE, es también el padre de las corrupciones económicas que más pronto que tarde la justicia de nuestro país acabará descubriendo y acabará haciendo pagar por cada una de ellas”.