La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió a situarse en el centro de la polémica política tras defender su viaje institucional a México, que terminó de manera anticipada en medio de fuertes críticas y acusaciones cruzadas. Durante una intervención en la Asamblea de Madrid, la dirigente afirmó que “México no existió hasta que llegaron los españoles”, una declaración que generó un inmediato revuelo tanto en España como en el país latinoamericano. Ayuso acusó tanto a la izquierda española como a la mexicana de estar “retorciendo la historia de España en México”, en lo que considera una narrativa que busca desprestigiar el pasado común entre ambos países. En ese mismo discurso, invitó a cuestionar la visión histórica predominante con una frase que no pasó desapercibida: “Pregúntenle (a la presidenta mexicana) cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje”. La controversia surge en un contexto marcado por la cancelación anticipada de su gira en México, que originalmente estaba prevista del 3 al 12 de mayo. El 8 de mayo, Ayuso anunció su regreso a España al denunciar un “clima de boicot”, del cual responsabilizó directamente a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. En sus declaraciones posteriores, la dirigente madrileña aseguró que el Ejecutivo español habría “promovido” este boicot y sostuvo que Sheinbaum recibió “una orden desde España, y es: ‘Reviéntale el viaje’”. Según Ayuso, esta supuesta alianza se habría originado en un encuentro político celebrado en Barcelona, lo que, a su juicio, evidencia una estrategia coordinada en su contra. La presidenta defendió su visita señalando que viajó a México para “trabajar” y fortalecer vínculos económicos, destacando que “el 98 por ciento de la inversión mexicana que llega a España viene directamente a Madrid”. En esa línea, comparó su agenda con la de otros dirigentes autonómicos y criticó el foco mediático sobre su viaje: “Si nuestro viaje no está justificado, no les cuento el de los presidentes autonómicos socialistas; como a nadie le importa, pues no pasa nada”. Otro de los argumentos que esgrimió para justificar su regreso anticipado fue la seguridad. Ayuso afirmó que tomó la decisión de “cortar” su agenda en México porque consideró que existían riesgos, llegando incluso a describir al país como un entorno peligroso. “En un ‘narcoestado’, la vida está muy comprometida. Allí te pasa algo, camino del aeropuerto, a la ida o a la vuelta, y nadie se responsabiliza”, sentenció.