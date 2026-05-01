Las elecciones en Andalucía se celebrarán el próximo domingo 17 de mayo, por lo que los partidos políticos de izquierda y derecha siguen la campaña para recolectar los últimos votos en estas dos semanas. Desde el oficialismo advierten que una victoria le daría un salto estratégico y se buscará crear la Consejería de Inteligencia Artificial. Mientras tanto, desde Vox insisten en mantener la batalla jurídica contra la “islamización”. Por último, la izquierda pide el apoyo de la clase trabajadora “humilde”. El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, anunció que si gana las elecciones del 17 de mayo creará una Consejería de Inteligencia Artificial y Desarrollo Tecnológico con el objetivo de lograr una mayor “eficiencia” y “dinamizar el proceso productivo”. El anuncio se produjo durante el acto Diálogo Estratégico: La nueva Andalucía, en el primer día de campaña electoral, donde mantuvo un coloquio con empresarios jóvenes y agradeció su “compromiso” con Andalucía y el emprendimiento. Moreno defendió que la inteligencia artificial es una herramienta clave para modernizar tanto la economía como la administración pública, permitiendo “introducción de los elementos de producción” y una forma de actuar más eficiente en los servicios públicos. Además, señaló que en la legislatura que termina ya se han impulsado proyectos piloto que lograron que iniciativas que antes duraban un año pudieran realizarse “en quince días”, gracias a la complementariedad entre tecnología y empleo. El presidente de Vox, Santiago Abascal, afirmó en Jaén que su partido mantendrá la “batalla jurídica” contra la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno, al considerar que fomenta la “islamización” y la “invasión migratoria”. Durante el primer acto de campaña de Vox para las elecciones andaluzas, defendió la “prioridad nacional” y sostuvo que “no puede ser que se le dé la nacionalidad española al primero que llega”, en un discurso ante unas 500 personas. En su intervención, Abascal acusó al Ejecutivo de intentar “sustituir a nuestro pueblo” mediante políticas migratorias y sociales, denunciando que se entregue “lo más precioso que tenemos los españoles junto a nuestras familias, que es nuestra nacionalidad”. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hizo un llamamiento “a la gente trabajadora humilde andaluza”, a los jóvenes, a las mujeres y a quienes fueron “víctimas” de los fallos en los cribados de cáncer para que voten a la izquierda en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Díaz realizó estas declaraciones durante la manifestación central del Primero de Mayo, celebrada en Málaga. En el acto estuvo acompañada por el candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, y defendió que “no da igual quien gobierne”. En la misma línea, la ministra dirigió un mensaje específico a las mujeres que fueron “víctimas de una incompetencia en la gestión sanitaria que lidera el señor Moreno Bonilla”, asegurando que “sí vale votar bien, votar a la izquierda, a la gente que hace las cosas bien”, en referencia a las políticas públicas en sanidad. Fuente: EFE.