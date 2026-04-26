El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y a la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, de ser “el enemigo número uno” de la comunidad por impulsar políticas que, a su juicio, están “alejadas de las necesidades reales de los andaluces”. Según EFE, durante un acto de precampaña en Córdoba, Repullo también cargó contra ambos dirigentes socialistas al ironizar que, mientras la ciudad “está a rebosar”, ellos “se encierran en un salón” y “no pueden pisar la calle”, en alusión al mitin celebrado en el Colegio Mayor de la Asunción. Repullo ha incidido en que Sánchez “no puede estar en la calle” y por eso “se tiene que encerrar en un pabellón con los más íntimos”, argumentando que el presidente lleva “siete años castigando Andalucía” con “promesas y ningún cumplimiento”. En este sentido, ha señalado que el Gobierno mantiene una deuda de “20.000 millones de euros” con la comunidad, cifrando en “1500 millones de euros al año” el déficit pendiente. Asimismo, ha recordado la falta de avances en infraestructuras clave para Córdoba, como la conexión de los embalses de La Colada y Sierra Boyera, una obra que ha calificado de esencial para el norte de la provincia y que abastece de agua a 80.000 personas. El dirigente popular también ha pedido “no mentir en algo tan sensible como el accidente de Adamuz”, reclamando “respeto, sensibilidad y respuestas ante una cuestión especialmente delicada”. Frente a estas críticas, Antonio Repullo ha reivindicado la gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, destacando los resultados obtenidos en “empleo, en inversión y en políticas sociales”. En este sentido, el dirigente popular ha defendido que Andalucía cuenta con “un presidente que defiende Andalucía”, en contraste con las políticas del Gobierno de Sánchez.