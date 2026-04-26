El Banco de España (BdE) ha señalado que las entidades financieras tienen la capacidad de bloquear o limitar la operativa de una cuenta bancaria cuando el cliente no satisface ciertos requisitos de identificación y control, de acuerdo con la normativa vigente en relación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Dicha posibilidad no implica cierres automáticos ni decisiones arbitrarias; por el contrario, es parte de los mecanismos de control que los bancos deben aplicar para salvaguardar la seguridad del sistema financiero y evitar usos fraudulentos. De acuerdo con lo que expone el propio Banco de España en su sitio web, “para bloquear una cuenta, el banco deberá contar con una causa justificada y, por norma general, notificar previamente al titular para minimizar los posibles perjuicios derivados de la devolución de ingresos, disposiciones o recibos”. La obligación de las entidades financieras de verificar la identidad de sus clientes y de conocer el origen de los fondos que transitan a través de las cuentas bancarias es dictada por la normativa de prevención del blanqueo de capitales. En consecuencia, los bancos pueden requerir documentación actualizada, la cual puede incluir datos personales, información profesional o justificantes del origen de los ingresos. En caso de que el cliente no facilite esta información o se niegue a hacerlo, la entidad puede restringir total o parcialmente la operativa de la cuenta como una medida de cumplimiento normativo. Por lo general, en tales circunstancias, la entidad bancaria suele limitar ciertas operaciones hasta que la situación se regularice. Los bancos pueden bloquear de forma cautelar una cuenta cuando existen discrepancias entre cotitulares. Esto sucede, por ejemplo, cuando los titulares —o sus herederos— emiten instrucciones contradictorias sobre el uso de los fondos, además de los controles vinculados a la normativa antiblanqueo. En estas circunstancias, la restricción busca evitar conflictos legales y proteger los derechos de todas las partes y suele mantenerse hasta que se alcanza un acuerdo entre los cotitulares o se produce una resolución judicial. El Banco de España recuerda que estas actuaciones no constituyen una sanción, sino medidas reguladas que forman parte de las obligaciones legales de las entidades financieras. Para evitar inconvenientes, recomienda a los clientes mantener actualizados sus datos y atender las solicitudes de información de su banco, garantizando así el normal funcionamiento de sus cuentas. En la mayoría de los casos, el bloqueo de una cuenta es reversible. Cuando la restricción se debe a la falta de documentación, basta con presentar la información requerida para que el banco restablezca la operativa con normalidad. Si el bloqueo responde a un conflicto entre cotitulares, el desbloqueo dependerá de que las partes implicadas lleguen a un acuerdo o de que exista una decisión judicial que determine cómo debe gestionarse la cuenta.