El Partido Popular puso sobre la mesa un ambicioso plan de infraestructuras con horizonte de 15 años que busca dar previsibilidad a las inversiones y responder a un deterioro que el propio sector considera estructural. La iniciativa combina cambios regulatorios, incentivos al capital privado y una mayor planificación a largo plazo. La propuesta, presentada por Juan Bravo, surge en un contexto de críticas empresariales por la falta de mantenimiento y por la ausencia de políticas sostenidas más allá de los ciclos electorales. El diagnóstico es claro: España enfrenta un déficit acumulado que exige decisiones de fondo y consensos políticos duraderos. El plan incluye la modificación de la ley de contratos del sector público, cambios en la normativa de desindexación y el impulso a esquemas de colaboración público-privada. El objetivo consiste en generar estabilidad jurídica, atraer inversiones y garantizar precios previsibles en proyectos de largo plazo. En paralelo, las constructoras advierten sobre la necesidad urgente de actuar en áreas críticas como el agua o el transporte, donde el desgaste acumulado empieza a impactar incluso en la seguridad de las infraestructuras. El eje central del planteo radica en la previsibilidad. Desde el entorno del PP sostienen que la falta de continuidad en las políticas públicas ha frenado inversiones clave durante casi una década, lo que generó un déficit que ya no responde a una coyuntura puntual. El propio Bravo ha señalado en otras intervenciones que España necesita más de 300.000 millones de euros en inversiones en infraestructuras, una cifra que refleja la magnitud del atraso acumulado y la necesidad de un plan sostenido en el tiempo. En este contexto, la propuesta busca replicar modelos de otros países europeos donde las estrategias de infraestructura se diseñan a 10 o 15 años, con acuerdos entre partidos y sectores productivos que trascienden los cambios de gobierno. La intención también apunta a mejorar la confianza de los inversores. Según el PP, sin estabilidad normativa ni reglas claras, el capital privado evita comprometerse en proyectos de gran escala, lo que limita la capacidad de modernización del país. El diagnóstico del sector privado resulta contundente. Empresas como Acciona, OHLA o Eiffage advierten que el déficit de mantenimiento dejó de ser un problema puntual y pasó a ser estructural, tras años de inversión estancada. Uno de los datos más ilustrativos es el costo: mantener una infraestructura cuesta alrededor de 120.000 euros por kilómetro, mientras que reconstruirla puede superar el millón. La falta de inversión preventiva, por lo tanto, multiplica el gasto futuro. Además, el deterioro no solo afecta a la eficiencia económica, sino también a la seguridad. Informes del sector indican que la falta de conservación ya impacta en redes clave como carreteras o sistemas hidráulicos. En ese marco, aparecen propuestas polémicas como la implantación de peajes o el aumento de tarifas en servicios básicos como el agua, medidas que reflejan la presión financiera sobre el sistema. El trasfondo del debate es político: las empresas cuestionan que las decisiones en infraestructura respondan a lógicas de corto plazo, mientras el PP intenta instalar la idea de un acuerdo estructural que trascienda los calendarios electorales. Fuente: EFE.