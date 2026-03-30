La comunidad autónoma de Andalucía se prepara para una nueva cita electoral que movilizará a millones de ciudadanos dentro y fuera de España. El proceso, previsto para el 17 de mayo, se desarrolla en un contexto de alta disputa política, con encuestas que generan controversia y una campaña que promete intensidad. El padrón electoral difundido por el Instituto Nacional de Estadística confirma la magnitud de la convocatoria. Más de 6,8 millones de personas están habilitadas para votar, con una participación clave de jóvenes que se incorporan por primera vez al sistema democrático. En paralelo, el escenario político se endurece. Las principales fuerzas ya anticipan una contienda reñida, con discursos cruzados sobre el impacto de las encuestas, el modelo de gestión y el futuro de la región. Un total de 6.812.861 ciudadanos podrán votar en las elecciones andaluzas. De ese universo, más de 300 mil residen en el extranjero, lo que refuerza el peso del voto exterior en una elección que podría definirse por márgenes ajustados. Entre los datos más relevantes aparece la incorporación de 368.853 nuevos votantes que alcanzaron la mayoría de edad desde los últimos comicios celebrados en 2022. Este segmento representa un factor decisivo en la renovación del electorado. Argentina encabeza la lista de países con mayor cantidad de andaluces en el exterior habilitados para votar, seguida por Francia y Alemania. En el territorio andaluz, Sevilla lidera el padrón por provincias, seguida por Málaga y Cádiz, lo que concentra el mayor caudal electoral en estas zonas. El Gobierno nacional salió a respaldar con firmeza al PSOE en la antesala de los comicios y buscó ordenar el mensaje frente a las encuestas adversas. Desde la conducción socialista remarcaron: “Tenemos la mejor candidata posible”, en referencia a María Jesús Montero, y dejaron en claro que el objetivo es disputar el poder con una estrategia centrada en la movilización del electorado. En esa línea, el PSOE insiste en que los sondeos no condicionarán el resultado electoral y denuncia que buscan desmovilizar a su base. A pesar de los números desfavorables en algunas mediciones, el espacio sostiene que dará pelea en una elección que considera abierta y competitiva. Del otro lado, el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, opta por la cautela. Aunque las encuestas lo posicionan con ventaja e incluso con chances de sostener la mayoría, evita dar por cerrado el escenario y advierte que se trata de una contienda “reñida” y “compleja”. En este contexto, el rol de los debates cobra relevancia. RTVE propuso un encuentro entre los principales candidatos y un cara a cara entre los dos espacios mayoritarios, en un intento de ofrecer mayor claridad al electorado en medio de una campaña que ya se perfila como una de las más intensas de los últimos años.