Vista del Svisloch y de la ciudad de Minsk al fondo.

Esta capital europea parece detenida en el tiempo, gracias a sus grandes avenidas y edificios monumentales de la Unión Soviética que conviven con los barrios históricos. Se trata de Minsk, en Bielorrusia.

Buena parte de su aspecto actual se explica por la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial. La destrucción sufrida durante el conflicto dio paso a un ambicioso proyecto urbanístico. Un estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña ha analizado cómo ese proceso modificó radicalmente su estructura y condicionó la convivencia entre el patrimonio histórico y la arquitectura moderna.

Arquitectura soviética de Minsk, la capital que parece detenida en el tiempo

La arquitectura monumental de Minsk se aprecia especialmente en la avenida de la Independencia, uno de los principales ejes urbanos de la capital bielorrusa. Sus grandes dimensiones, las plazas amplias y los edificios de aspecto monumental reflejan la planificación urbana impulsada durante la etapa soviética, cuando la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial transformó buena parte de la ciudad.

Este paisaje convive con construcciones de distintas épocas y permite observar cómo la arquitectura se utilizó para representar los ideales urbanísticos y políticos del período. El estudio académico de la Universidad de Cataluña ha analizado la influencia del modelo soviético en la configuración de Minsk y explica que la reconstrucción urbanística siguió los criterios propios del urbanismo soviético, con grandes avenidas, espacios abiertos y edificios monumentales.

Vista del centro de la ciudad desde el Museo de la Gran Guerra Patriótica. Wikimedia Commons/ Julian Nyča

Monumentos y edificios de Minsk

Casa de Gobierno

Edificio de la década de 1930 diseñado por el arquitecto Iósif Langbard. Es uno de los ejemplos destacados del constructivismo soviético y está situado en la plaza de la Independencia.

Oficina Central de Correos

Construcción monumental integrada en el conjunto arquitectónico de la avenida de la Independencia, con una composición que recuerda a los palacios clásicos.

Puertas de Minsk

Conjunto de dos edificios residenciales con torres ornamentadas, situado junto a la estación ferroviaria. Su diseño representa la arquitectura monumental de la reconstrucción de posguerra.

Plaza de la Victoria y su obelisco

Espacio conmemorativo dedicado a la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. El monumento ocupa un lugar central en la memoria histórica y el paisaje urbano de la ciudad.

Circo Estatal de Bielorrusia

Edificio público situado en la avenida de la Independencia, reconocido como uno de los ejemplos de arquitectura soviética destinados a actividades culturales y de entretenimiento.

Minsk conserva huellas de distintas etapas históricas en sus calles, plazas y edificios. Wikimedia Commons

Los barrios históricos que sobreviven entre las grandes avenidas

Aunque la arquitectura soviética domina buena parte de la imagen urbana, Minsk también conserva espacios vinculados con su pasado histórico. Uno de ellos es el barrio de la Trinidad, situado junto al río Svisloch y conocido por sus construcciones tradicionales, sus calles y su relación con el antiguo núcleo urbano.

Otro sector destacado es el Alto de la Ciudad, conocido también como Upper Town, que reúne edificios históricos y espacios vinculados con el desarrollo de Minsk antes de la reconstrucción soviética. Esta zona permite descubrir otra faceta de la capital bielorrusa, con una escala urbana diferente a la de las grandes avenidas de la posguerra.