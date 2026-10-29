Este producto puede aplicarse tanto de día como de noche sobre todo tipo de pieles.

La cadena española de perfumerías Primor incorporó a su catálogo un sérum facial pensado para acompañar la rutina diaria de cuidado de la piel. El producto cuesta menos de 50 euros y promete hidratar, iluminar y suavizar las líneas de expresión del rostro.

Se trata del Serum Antiedad Advanced Night Repair, que combina la tecnología exclusiva de Estée Lauder con un complejo antioxidante pensado para favorecer una piel más equilibrada, mejorando la textura, la hidratación y el aspecto uniforme del rostro.

Su fórmula ligera, sin aceites ni fragancias, lo convierte en un paso sencillo de sumar dentro de cualquier rutina diaria, tanto de mañana como de noche.

El sérum facial disponible en Primor por menos de 50 euros. Captura de pantalla Primor

Cómo hidrata, ilumina y suaviza las líneas de expresión

El ácido hialurónico presente en la fórmula retiene la hidratación durante horas, contribuyendo a que la piel se mantenga en equilibrio y con una sensación de mayor confort. A esto se suma la tecnología Chronolux Power Signal, que impulsa los procesos naturales de reparación y fortalece la barrera cutánea.

Con el uso continuado, el producto ayuda a suavizar las líneas de expresión, mejorar el tono general de la piel y aportar luminosidad, incluso en los días donde el descanso nocturno no fue suficiente.

Las características principales del producto

El sérum disponible en Primor por 48,93 euros viene en un formato de 30 mililitros con gotero y puede aplicarse tanto de día como de noche sobre todo tipo de pieles. Durante la noche favorece los procesos de reparación natural, mientras que durante el día suma protección antioxidante frente a factores ambientales .

Entre los problemas de piel que ayuda a tratar se encuentran la falta de firmeza, el tono desigual, la sequedad y los poros dilatados. Se recomienda aplicarlo después de la loción de tratamiento y antes de la crema hidratante, masajeando suavemente el rostro y el cuello.

El combo ideal para potenciar sus resultados

Para completar la rutina de cuidado facial, Primor ofrece la posibilidad de combinar este sérum con el contorno de ojos Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel-Creme, de la misma línea, pensado especialmente para tratar ojeras y signos de edad en esa zona del rostro.

Esta combinación permite abordar tanto el rostro como el contorno de ojos con productos de una misma fórmula, pensados para trabajar en conjunto dentro de una misma rutina de skincare.

Puede combinarse con el contorno de ojos de la misma línea para potenciar sus resultados. Shutterstock

Cómo comprar este producto en Primor

El sérum puede adquirirse a través del sitio web o la aplicación móvil de Primor, disponible tanto para iOS como para Android.

Crear una cuenta o iniciar sesión en la web o la app.

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Buscar y seleccionar el producto deseado.

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El envío a domicilio es gratuito en la península y Baleares a partir de 25 euros, con un plazo estimado de entre tres y cinco días. También existe la opción de retirar el pedido en alguna de las tiendas físicas que la marca tiene en distintas ciudades de España, como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.