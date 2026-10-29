Para obtener el nuevo documento, el permiso debe estar en vigor. Imagen ilustrativa.

La Dirección General de Tráfico de España (DGT) permite solicitar el duplicado del carnet de conducir en caso de pérdida, robo o deterioro. El trámite puede realizarse por internet, por teléfono o presencialmente en una Jefatura u Oficina de Tráfico, según detallaron el 26 agosto en su sitio web.

Para obtener el nuevo documento, el permiso debe estar en vigor y es necesario abonar la tasa correspondiente. Si el carnet ha caducado, no se puede solicitar un duplicado, sino que debe tramitarse su renovación. La DGT también recuerda que el permiso de conducir está disponible en la aplicación miDGT, con la misma validez legal que el documento físico.

Cómo solicitar el duplicado del carnet de conducir por internet o teléfono

La DGT ofrece dos vías para gestionar el duplicado sin acudir presencialmente a una oficina:

Por internet: a través de la 20,81 euros . a través de la Sede Electrónica de la DGT. Para completar el trámite, es necesario disponer de certificado digital y abonar previamente la tasa 4.4, cuyo importe es de

Por teléfono: llamando al 060. En este caso, será necesario comprobar la identidad del solicitante y realizar el pago previo de la tasa 4.4.

Para solicitar el duplicado del carnet se debe abonar previamente la tasa de 20,81 euros. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Qué documentación se necesita para pedir el duplicado presencialmente

Quienes prefieran realizar el trámite en persona pueden acudir a cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico. Para ello, deberán presentar la documentación necesaria para acreditar su identidad. La DGT indica que se puede utilizar alguno de estos documentos:

DNI.

Pasaporte.

Permiso de residencia.

Además, es obligatorio solicitar cita previa antes de acudir a las oficinas. Esta gestión puede realizarse por internet o llamando al teléfono 060.

Quienes prefieran realizar el trámite en persona pueden acudir a cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico. Shutterstock

Qué ocurre si el carnet de conducir está caducado o fue expedido en otro país

El duplicado del permiso de conducir sustituye al documento original y conserva sus mismas fechas de validez. Por este motivo, solo puede solicitarse si el carnet está en vigor en el momento de realizar el trámite. Si el permiso ha caducado, el conductor deberá solicitar una renovación en lugar de un duplicado.

Por otra parte, quienes tengan su residencia habitual en España y necesiten sustituir un permiso expedido por otro país de la Unión Europea pueden solicitar este trámite en las oficinas de la DGT.