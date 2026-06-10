Sánchez responde a las acusaciones del PP: “Seguiremos gobernando todos los años que quieran los españoles”

Pedro Sánchez confirmó este miércoles que no convocará elecciones anticipadas y que continuará al frente del Gobierno hasta que finalice la legislatura. El presidente respondió así a la petición de dimisión realizada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control celebrada en el Congreso.

El enfrentamiento político estuvo marcado por acusaciones cruzadas sobre corrupción y referencias directas a antiguos casos judiciales vinculados tanto al PSOE como al Partido Popular. Feijóo acusó al jefe del Ejecutivo de practicar “delincuencia de Estado” para “taparlo todo”.

Sánchez rechazó las acusaciones y aseguró que no aceptará “lecciones” del PP. Además, defendió la continuidad del Gobierno y reiteró que las elecciones generales no se celebrarán hasta 2027, tal y como marca la Constitución.

Sánchez responde a las acusaciones del PP: “Seguiremos gobernando todos los años que quieran los españoles”

Sánchez confirma que no adelantará elecciones pese a la presión del PP

Durante la sesión de control al Gobierno, Alberto Núñez Feijóo exigió la dimisión de Pedro Sánchez y cuestionó la continuidad del Ejecutivo tras las últimas polémicas políticas y judiciales.

El líder popular afirmó que el presidente pasará a la historia como “inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave” de la democracia española. También acusó a Sánchez de ignorar al Poder Legislativo “porque teme al Poder Judicial”.

Ante estas críticas, el presidente del Gobierno insistió en que el PP lleva años reclamando elecciones anticipadas y recordó que la legislatura tiene una duración constitucional de cuatro años. “No habrá elecciones hasta 2027”, reiteró Sánchez desde la tribuna del Congreso.

El choque entre Sánchez y Feijóo por corrupción incendia el Congreso

El debate político se endureció cuando Feijóo relacionó al presidente con las siglas “PS” aparecidas en las agendas de la exmilitante socialista Leire Díez. Sánchez respondió inmediatamente pidiendo al líder popular que “pregunte primero quién es ‘M.Rajoy’”.

El jefe del Ejecutivo acusó al PP de mantener una “doble vara de medir” respecto a los casos de corrupción y recordó episodios como la Gürtel, la Kitchen, la Púnica y la llamada “policía patriótica”.

“Lecciones ninguna”, respondió Sánchez a Feijóo antes de afirmar que el Partido Popular representa “el partido de Marcial Dorado”. Además, defendió que la sede socialista de Ferraz “no está financiada con dinero en negro”.

Feijóo acusa a Sánchez de “delincuencia de Estado”

Alberto Núñez Feijóo elevó el tono de sus críticas y aseguró que el Gobierno practica “delincuencia de Estado” para ocultar presuntos casos de corrupción vinculados al entorno socialista.

El líder del PP reprochó a Sánchez que afirmara desconocer cuestiones relacionadas con “la financiación de las primarias con dinero de la prostitución” o las supuestas irregularidades vinculadas a contratos públicos y rescates empresariales.

Además, insistió en que el presidente debería dimitir tanto si conocía los hechos “por corrupción” como si no los conocía “por incompetente”. Feijóo preguntó directamente al jefe del Ejecutivo “hasta cuándo va a estirar esta basura”.

Sánchez responde a las acusaciones del PP: “Seguiremos gobernando todos los años que quieran los españoles”. Fuente: EFE

Sánchez reivindica la gestión del Gobierno y carga contra la oposición

Pedro Sánchez defendió durante el pleno la actuación del Gobierno y aseguró que continuará impulsando medidas sociales pese a la presión política del Partido Popular.

El presidente mencionó decisiones como la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones y el fortalecimiento del Estado del bienestar para justificar la continuidad del Ejecutivo.

“Sigan con su oposición marrullera, sigan con sus maniobras, todas las que quieran, que nosotros seguiremos gobernando todos los años que quieran los españoles”, afirmó Sánchez en uno de los momentos más tensos de la sesión parlamentaria.