Junts celebra el cierre de la causa contra Carles Puigdemont como un triunfo de su expresidente.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha celebrado este martes que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya cerrado el sumario abierto desde 2017 contra el expresidente catalán Carles Puigdemont por el ‘procés’, y ha pedido que la Sala de lo Penal del alto tribunal se pronuncie “de manera inmediata” para que se le aplique la amnistía.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Nogueras ha calificado la decisión del juez como una “muy buena noticia” y ha asegurado que el cierre del sumario “es una victoria del independentismo, pero sobre todo del presidente Carles Puigdemont”.

La resolución de Llanera supone el último paso antes de que el Supremo aplique definitivamente la amnistía al expresidente y lo exima de toda responsabilidad penal.

Junts pide al Supremo que actúe “de manera inmediata”

Pese a la satisfacción, Nogueras ha recordado que la amnistía todavía no es definitiva, ya que falta el pronunciamiento de la Sala de lo Penal del Supremo. “Esperamos que este último paso se haga de manera inmediata”, ha afirmado.

Según informó la agencia EFE, no existe ningún obstáculo para que el alto tribunal aplique la ley a Puigdemont, después de que el resto de los líderes independentistas, entre ellos el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ya hayan sido amnistiados.

Además, el expresidente puede regresar a España desde hace semanas, tras el levantamiento de su orden de detención.

Carles Puigdemont puede regresar a España desde hace semanas tras el levantamiento de su orden de detención. Fuente: EFE David Borrat

Llarena deja sin efecto el procesamiento de Puigdemont

El juez Llarena, instructor del procedimiento, ha dictado un auto en el que deja sin efecto el procesamiento de Puigdemont y de los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, que también huyeron de España, y declara concluso el sumario respecto a ellos.

Con esta decisión, remite la causa al tribunal que juzgó a los acusados que no abandonaron el país, para que resuelva si la archiva en aplicación de la ley de amnistía, como ya hizo con Junqueras y el resto de procesados que se sentaron en el banquillo en 2019.

La amnistía cierra la causa

En su auto, el magistrado aclara que “la imposibilidad de continuar la persecución penal no deriva, por tanto, ni de una despenalización de la malversación, ni de la desaparición de los indicio que sustentaron el procesamiento contra los encausados”, “sino de la decisión legislativa de amnistiar las concretas conductas investigadas y del alcance atribuido a esa decisión por la mayoría del Tribunal Constitucional”.

La doctrina del Tribunal Constitucional abrió la puerta a amnistiar la malversación en la causa del ‘procés’. Freepik

Fue esa doctrina del Constitucional la que permitió aplicar la amnistía al delito de malversación a los condenados y procesados por el ‘procés’. Por ello, Llanera concluye que procede dejar sin efecto el procesamiento y remitir la causa a la Sala para que decida sobre el “eventual sobreseimiento libre de las actuaciones por aplicación de la ley de amnistía”.

Con el sumario cerrado, Junts confía en que el Supremo dé pronto el último paso y ponga fin a una causa que ha marcado la política catalana y española durante casi una década.