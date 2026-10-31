La detención del fundador de Blocus España llega en plena jornada de alerta por nuevas convocatorias de disturbios.

Un juzgado de Torrent (Valencia) ha enviado a prisión provisional y sin fianza al considerado “fundador e impulsor” de Blocus España, detenido este viernes en la localidad valenciana de Picanya. El arresto llega en plena jornada de alerta por las nuevas convocatorias de disturbios que esta organización ha difundido en redes sociales para este sábado.

Blocus es una red de canales en redes sociales, especialmente en Telegram, desde la que se han lanzado llamamientos a provocar desórdenes, saqueos y pillajes en el centro de grandes ciudades. Su primera gran acción se produjo el pasado 24 de octubre en Barcelona, donde los altercados y robos en comercios se saldaron con 133 detenidos, muchos de ellos menores, y más de 500 identificados.

Una semana después, los canales de la organización han vuelto a convocar protestas violentas, esta vez en València y Barcelona, lo que ha llevado a las fuerzas de seguridad a responder con detenciones y un despliegue policial de máximos.

Investigado por organización criminal

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), retomado por la agencia EFE, el fundador de Blocus España cumplirá una prisión comunicada, aunque con la prohibición de acceder en el centro penitenciario a ordenadores o cualquier dispositivo que le permita entrar en redes sociales .

El detenido está investigado por organización criminal, desórdenes públicos y robos con fuerza. EFE/ Alejandro García

Está investigado por delitos de organización criminal destinada a incitar a desórdenes públicos, robos con fuerza en comercios y daños. Los investigadores, que lo sitúan como líder de la organización, papel con el que llegó a presentarse en vídeos difundidos por Telegram, lo vinculan tanto con los disturbios del 24 de octubre en Barcelona como con los llamamientos a repetirlos este sábado en València.

Cinco detenidos por las convocatorias en València

Su arresto forma parte de una operación más amplia de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que en los últimos días han detenido a cinco personas relacionadas con las convocatorias para provocar disturbios y saqueos en València: tres en la provincia de Valencia, en la capital, Alfafar y Picanya, y otros dos en Bilbao y Lleida.

La primera detención se produjo el miércoles en València. Se trata de un adolescente de 17 años, con antecedentes y que cumplía condena en régimen abierto, considerado el creador de los canales Blocus Vlc, desde los que se instigaba a saquear comercios de la ciudad. La Fiscalía de Menores ha decretado su internamiento cautelar en un centro especializado.

El viernes fue detenido en Alfafar un joven de 18 años que, según la Policía Nacional, enseñaba a sus seguidores en redes sociales a fabricar cócteles molotov y cómo actuar durante los saqueos. Este sábado ha pasado a disposición del juzgado de Catarroja.

Barcelona activa la alerta máxima

Mientras avanzan las detenciones en la Comunitat Valenciana, Barcelona se prepara para evitar que se repitan los incidentes de la semana pasada. Los distintos canales de Blocus han convocado al menos tres acciones en la ciudad: en la plaza de Cataluña y el paseo de Lluís Companys a las 17:00 horas, y en el paseo de Gràcia a las 20:00 horas.

Ante estos llamamientos, los Mossos d’Esquadra, en colaboración con otros cuerpos y policías locales, han activado el nivel 4 de alerta, el máximo previsto en su protocolo.

Barcelona refuerza la vigilancia para evitar que se repitan los saqueos del pasado 24 de octubre. EFE/Alejandro García

Es la segunda vez que se aplica desde que la policía catalana empezó a clasificar el riesgo de las manifestaciones en 2019; la anterior fue en 2021, durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, en las que grupos de “oportunistas” saquearon comercios.

Controles en el transporte y comercios blindados

Desde primera hora de la tarde, los Mossos se han desplegado por el centro de Barcelona y otras localidades catalanas, y a partir de las 15:00 horas han activado controles intensivos en el transporte público de la ciudad y su área metropolitana para identificar a posibles participantes en los disturbios.

La policía confía en que estos controles previos eviten tener que pasar a una fase “más contundente”, con detenciones en caso de saqueos o ataques a los agentes.

Los comerciantes del centro, por su parte, se han blindado para evitar pillajes como los del sábado pasado. Según han explicado a EFE, la jornada transcurre por ahora con normalidad, y su intención es mantener la actividad durante todo el día tras las “garantías” ofrecidas por el Ayuntamiento y los Mossos.

Con su presunto fundador en prisión, varios detenidos y un dispositivo policial sin precedentes recientes en Barcelona, las autoridades buscan frenar una ola de convocatorias violentas que, en apenas una semana, ha puesto en guardia a dos de las principales ciudades del país.