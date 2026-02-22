Cinco personas fueron detenidas este sábado por la noche en Barcelona tras un encuentro de ‘therians’ que terminó con desórdenes públicos e intervención policial. La concentración, que reunió a miles de jóvenes en el Arc de Triomf, derivó en incidentes que obligaron a actuar a la Guardia Urbana y a los Mossos d’Esquadra. Según explicaron a EFE fuentes policiales y municipales, la cita había sido convocada a través de redes sociales por seguidores del fenómeno ‘therian’. Los ‘therians’ son personas que aseguran identificarse con animales no humanos y actúan como tales. Suelen tapar sus rostros con máscaras y reproducir comportamientos animales, como moverse a cuatro patas, saltar o reptar. El movimiento surgió en la década de los 90, aunque ha alcanzado su máxima popularidad en los últimos años gracias a redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube. En estas plataformas, en su mayoría adolescentes comparten vídeos en los que aparecen enmascarados o vestidos con trajes de perros, gatos, zorros o serpientes, imitando sus movimientos y sonidos, e incluso interactuando con animales reales en espacios públicos. La convocatoria en el Arc de Triomf reunió a varios centenares de jóvenes entre seguidores del fenómeno y curiosos, llegando a congregar a unas 3000 personas. La concentración comenzó de forma pacífica. Sin embargo, tras el encuentro, un grupo de personas provocó incidentes que derivaron en enfrentamientos, vandalismo y daños al mobiliario urbano. La Guardia Urbana requirió la intervención de los Mossos d’Esquadra para desalojar la zona. El operativo concluyó con cinco detenidos: cuatro a cargo de los Mossos d’Esquadra y uno de la policía de Barcelona.