Una protesta de estudiantes deriva en incidentes con la policía en el centro de Barcelona.

Los disturbios en Barcelona de ayer por la tarde dejaron 128 detenidos, 15 policías heridos y daños urbanos que ascienden a 36.000 euros, según los últimos balances facilitados por los Mossos d’Esquadra (Policía de la Generalitat de Catalunya) y fuentes municipales. Entre los arrestados hay 72 menores de edad, mientras que cuatro agentes sufrieron lesiones graves.

Los incidentes se produjeron durante una protesta no comunicada que reunió a centenares de jóvenes en la plaza de Cataluña y sus alrededores, tras una convocatoria difundida principalmente por la red social TikTok, informó la agencia de noticias EFE este domingo.

Los altercados provocaron incendios, destrozos en comercios y daños en el mobiliario urbano, además de obligar a desplegar efectivos policiales y equipos de bomberos.

Los Mossos detuvieron a 128 personas, 72 de ellas menores de edad

Según el balance de los Mossos d’Esquadra, entre los 128 detenidos hay 122 hombres y seis mujeres. Dos de los arrestados tenían antecedentes por desórdenes en la vía pública. La policía catalana trabaja en la identificación de todos ellos para remitirlos al juzgado correspondiente o a la Fiscalía de Menores, según su edad.

Los enfrentamientos dejaron quince agentes heridos: 14 mossos y un guardia urbano. Cuatro de ellos sufrieron lesiones graves y se encuentran de baja. Durante los incidentes, los manifestantes también vandalizaron 23 comercios y provocaron 33 incendios que requirieron la intervención de los bomberos.

Además, los agentes tramitaron 63 actas administrativas por la incautación de armas blancas, espráis, pasamontañas, pirotecnia y piedras, entre otros elementos. Según la policía catalana, los efectivos hicieron un “uso selectivo” de las lanzadoras de proyectiles de foam “ante la contundencia de los ataques y para recuperar la normalidad”.

Un total de 128 detenidos y 15 policías heridos en los disturbios de Barcelona. Foto: EFE

Los daños en el mobiliario urbano ascienden a 36.000 euros

Una primera valoración del Ayuntamiento de Barcelona cifra en unos 36.000 euros los desperfectos ocasionados en el mobiliario urbano. Entre los principales daños figura la quema de 31 contenedores, que ya han sido repuestos por los servicios municipales.

Además, el consistorio retiró de forma preventiva otros 106 contenedores de las zonas en las que podían ser vandalizados. Según fuentes municipales, los equipos de limpieza y mantenimiento trabajaron durante toda la noche para restablecer la normalidad en la ciudad.

La estación de Metro de plaza de Cataluña reabrió durante la mañana siguiente a los altercados, mientras que las líneas de autobús recuperaron progresivamente sus frecuencias de paso por la zona.

Los disturbios de Barcelona provocan 36.000 euros en daños en el mobiliario urbano. Fuente: EFE EFE/ Alberto Estevez

La convocatoria de TikTok sorprendió a los Mossos por la violencia de los incidentes

La comisaria jefe de los Mossos, Silvia Catà, explicó en una entrevista con 3catinfo que la policía seguía desde hacía días la convocatoria difundida en las redes sociales. Pese a ello, aseguró que les sorprendió “la virulencia gratuita” de los concentrados, especialmente contra los agentes.

Según Catà, los manifestantes eran “personas totalmente desorganizadas” que se reunieron en la plaza de Cataluña y después se distribuyeron en grupos de entre cuatro y seis jóvenes. La comisaria señaló que no había una reivindicación concreta detrás de los altercados y afirmó: “No hay nada detrás de esa violencia, es violencia gratuita”.

La responsable policial también indicó que los participantes se fijaban en los incidentes registrados en Francia. Los Mossos comenzaron a desplegar efectivos en la plaza a partir de las cuatro de la tarde y mantuvieron el operativo hasta que los incendios que seguían activos quedaron extinguidos, alrededor de las 22 horas.

Catà añadió que también se había convocado una concentración similar en Madrid, aunque tuvo menos participación y registró incidentes de menor gravedad.