Tiembla el crimen en México: Edomex activará reconocimiento facial con IA para identificar y capturar delincuentes.

A pocos meses de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, el Estado de México anunció la puesta en marcha de un ambicioso sistema de seguridad basado en Inteligencia Artificial, IA, para blindar la entidad durante el Mundial 2026.

La estrategia en materia de seguridad, presentada por el Gobierno del Edomex, busca prevenir delitos y facilitar la identificación y captura de personas con mandamientos judiciales, mediante tecnología de punta aplicada en puntos clave de alta afluencia.

Habrá reconocimiento facial en Edomex Edomex

La IA y vigilancia en tiempo real: así funcionará el sistema

El nuevo esquema de seguridad permitirá identificar personas y vehículos en tiempo real, gracias al uso de reconocimiento facial y lectura automática de placas vehiculares, con consultas inmediatas a bases de datos nacionales.

Según las autoridades, el sistema podrá analizar más de 100 mil registros de identidad y generar alertas de seguridad en menos de cinco segundos, lo que representa un salto significativo en la capacidad de reacción de las fuerzas de seguridad.

Dónde se aplicará y qué se busca prevenir

La tecnología se desplegará de forma estratégica en zonas consideradas prioritarias por su flujo de personas y su relevancia logística durante el Mundial 2026.

Entre los principales puntos de aplicación se encuentran:

Accesos principales al Estado de México

Rutas hacia el AIFA y el Aeropuerto Internacional de Toluca

Zonas turísticas de alta afluencia

Por otro lado, el Gobierno de Edomex informó que adicional a la prevención del delito común, el sistema permitirá detectar personas con órdenes de aprehensión, órdenes de protección vigentes y reportes de búsqueda, fortaleciendo la seguridad tanto de visitantes como de habitantes locales durante los 39 días que durará la Copa del Mundo, del 11 de junio al 19 de julio de 2026, con un total de 104 partidos.