El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha prometido “cero tolerancia” ante el “vandalismo instigado desde las redes” que provocó disturbios en Barcelona durante el fin de semana. Tras los incidentes, el Ayuntamiento ha destinado 500.000 euros para ayudar a los comercios afectados por los desperfectos y saqueos, con el objetivo de que puedan recuperar su actividad lo antes posible, informó este lunes la agencia de noticias EFE.

Los altercados dejaron decenas de establecimientos afectados y motivaron la actuación de las fuerzas de seguridad. Mientras Sánchez ha garantizado que los responsables responderán ante la Justicia, la Generalitat de Cataluña ha reclamado la colaboración de WhatsApp y Telegram para cerrar los grupos que incitan a la violencia e identificar a quienes organizaron las convocatorias.

Barcelona activa ayudas de 500.000 euros para los comercios afectados

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un fondo municipal de medio millón de euros para ayudar a los comerciantes que sufrieron daños y saqueos durante los disturbios del sábado. La medida busca cubrir los gastos que no asuman las aseguradoras ni otras líneas de subvención.

La teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, ha explicado que el consistorio también ha ofrecido el apoyo de Barcelona Activa a los establecimientos afectados, especialmente para realizar las gestiones y denuncias necesarias ante sus seguros.

El alcalde, Jaume Collboni, ha trasladado estas medidas a los representantes de los comerciantes en una reunión celebrada en el Ayuntamiento, en la que también han participado el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper.

En el encuentro se ha abordado, además, el refuerzo del sistema de alertas y de las recomendaciones de protección para el sector comercial. El consistorio también ha anunciado que seguirá los procedimientos policiales y judiciales para recuperar los daños y atribuir responsabilidades a sus autores.

Barcelona activa 500.000 euros para ayudar a los comercios afectados por los disturbios. Shutterstock

Sánchez promete “cero tolerancia” ante los disturbios en Barcelona

Pedro Sánchez ha condenado los incidentes registrados en la capital catalana y ha expresado su apoyo a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los comerciantes afectados.

En un mensaje publicado en la red social X, el presidente del Gobierno ha afirmado que lo ocurrido no constituye un acto de democracia, sino de “puro vandalismo instigado desde las redes”. El jefe del Ejecutivo ha recordado que hay una investigación en marcha y ha señalado que los detenidos tendrán que responder ante la Justicia.

Según la información difundida tras los disturbios, se han producido 128 detenciones, mientras que las autoridades catalanas han elevado posteriormente la cifra a 130. “ Este Gobierno lo tiene claro: cero tolerancia a los violentos y pleno apoyo a los agentes y a los comerciantes ”, ha añadido Sánchez.

Los disturbios de Barcelona provocaron daños en el mobiliario urbano. Fuente: EFE EFE/ Alberto Estevez

Cataluña pide a WhatsApp y Telegram que cierren los grupos que incitan a la violencia

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha pedido a plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram que colaboren para identificar a los responsables de las convocatorias y cerrar los chats en los que se incita a los jóvenes a cometer actos violentos.

Según ha explicado, la convocatoria del sábado se difundió inicialmente a través de plataformas como TikTok. Sus impulsores, que utilizaban identidades camufladas, remitían después a grupos de mensajería masiva en los que se compartían instrucciones para participar en las movilizaciones.

Parlon ha asegurado que los Mossos d’Esquadra solicitarán la colaboración de estas plataformas para identificar a los promotores y frenar la difusión de mensajes que incitan a cometer desórdenes públicos.

La consellera también ha advertido de que las autoridades actuarán con “tolerancia cero” ante nuevas convocatorias, incluida la prevista para el sábado 31 de octubre en Barcelona. “No se tolerará que se vuelva a repetir”, ha garantizado.