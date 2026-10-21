Un grupo de manifestantes durante las protestas por el coste de la vida en Francia.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, admitió este miércoles ante el Senado que suspender las redes sociales para impedir que se organicen los saqueos es una posibilidad, aunque solo podría aplicarse “bajo condiciones muy específicas”, según informó EFE. La declaración llega tras los disturbios del sábado 17 de octubre, que dejaron al menos 3000 comercios afectados.

Qué dijo Nuñez sobre las redes sociales

Según EFE, Nuñez calificó las redes como “un problema real” y explicó que la idea de poder suspenderlas cuando los saqueos se organicen a través de ellas le llegó de los alcaldes. El ministro citó a TikTok y Snapchat y afirmó que se usan para convocar manifestaciones que derivan en violencia y para que los participantes se informen en tiempo real de dónde está la Policía.

Nuñez reconoció que prohibir las redes o interceptar los mensajes cifrados presenta dificultades técnicas y jurídicas, y consideró más plausible la suspensión. EFE añade que el ministro recordó una decisión del Consejo de Estado de 2025 según la cual la medida se podría aplicar en principio, siempre bajo condiciones estrictas.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez. EFE/Archivo

Qué dice la ley y qué precedente existe

El precedente más cercano es la suspensión de TikTok que el Gobierno francés aplicó en Nueva Caledonia en mayo de 2024. Según Public Sénat, el Consejo de Estado, máxima jurisdicción administrativa del país, juzgó un año después que esa medida era desproporcionada, sobre todo por no tener una duración definida.

Public Sénat señala además que, para ir más allá de los instrumentos actuales, como la retirada de contenidos, la suspensión de cuentas y los procesos judiciales, haría falta una ley.

El debate político ya estaba abierto. El exprimer ministro Gabriel Attal propuso el lunes 19 en RTL un bloqueo temporal y focalizado en los territorios con disturbios. El senador socialista Mickaël Vallet admite una suspensión ante llamamientos explícitos a la violencia, con un marco jurídico preciso, y la senadora centrista Catherine Morin-Desailly propone regular los algoritmos de recomendación en lugar de cerrar el acceso, según Public Sénat.

Toques de queda y balance de los disturbios

Las protestas del sábado 17 eran contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de la Sanidad y la Educación, y derivaron en saqueos. Según La Nación, el Ministerio del Interior estimó en unas 550.000 las personas movilizadas y más de 600 policías y gendarmes resultaron heridos.

Para frenar los saqueos, el Gobierno decretó toques de queda parciales. Según EFE, el lunes 19 se aplicaron en zonas de París (de 23:00 a 06:00) y de Lyon (de 21:00 a 06:00), y en Marsella, Niza y Burdeos hubo restricciones nocturnas para menores en barrios concretos, algunas hasta el 26 de octubre. El primer ministro, Sébastien Lecornu, los consideró por ahora más adecuados que el estado de emergencia.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, informó de más de 2500 detenidos, de los cuales 174 están en prisión preventiva, según EFE. Euronews informó además de que Nuñez ofreció su renuncia a Emmanuel Macron tras los disturbios y que el presidente la rechazó; el Elíseo habló de «deficiencias de anticipación y de información».

Nueva movilización el 24 de octubre

Las autoridades siguen en alerta por la movilización del sábado 24 de octubre, convocada por los chalecos amarillos, según EFE.