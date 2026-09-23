Amazon aumentó el precio de Prime Video en México por primera vez: así quedaron los nuevos precios mensuales y anuales

Por primera vez desde su llegada al país en 2016, Amazon ha anunciado un incremento en su suscripción y en la cuota de sus planes en México. Los usuarios de la plataforma de comercio electrónico y Prime Video se enfrentan a nuevas tarifas tanto en su modalidad mensual como anual.

Este ajuste tarifario histórico busca mantener la inversión en beneficios y entretenimiento, por lo que los suscriptores ya se preguntan cómo afectará esta medida a su economía y cuáles son los nuevos montos oficiales que verán reflejados en sus próximos cortes de pago.

¿De cuánto fue el aumento en las tarifas mensuales y anuales de Prime Video?

El ajuste económico anunciado por la compañía impacta directamente en las dos modalidades de pago principales que ofrece la plataforma de beneficios. Según la información confirmada oficialmente y los avisos enviados a los suscriptores, los nuevos montos se estructuran de la siguiente manera:

Suscripción mensual : pasa de $99 MXN a $129 MXN al mes , lo que representa un incremento aproximado del 30.3%.

Suscripción anual: pasa de $899 MXN a $945 MXN al año , reflejando un aumento moderado de alrededor del 5.1%.

Amazon aumentó el precio de Prime Video en México por primera vez: así quedaron los nuevos precios mensuales y anuales X - captura de pantalla del mail de Amazon

¿A partir de qué fecha entran en vigor los nuevos precios?

La implementación de este cambio tarifario se divide en dos etapas clave para los consumidores según su tipo de cuenta:

Entrada en vigor general : el ajuste comenzó a aplicarse de manera oficial a partir del 21 de septiembre de 2026.

Miembros anteriores: para quienes ya formaban parte de la comunidad, Amazon especificó mediante un comunicado por correo electrónico que “el nuevo precio se aplicará en la fecha de tu renovación que ocurra a partir del 21 de octubre de 2026”.

Esto significa que los usuarios actuales no verán reflejado el cargo extra de inmediato, sino hasta que alcance su fecha de corte correspondiente posterior al mes de octubre.

¿Qué beneficios se mantienen incluidos en la membresía Prime?

A pesar del incremento en el costo de la suscripción, la compañía confirmó que la oferta de valor general permanece sin modificaciones. Los suscriptores conservan acceso completo a todos los beneficios adquiridos a lo largo de estos 10 años en México, los cuales incluyen:

Envíos ilimitados sin mínimo de compra en millones de productos y entregas rápidas al día siguiente en principales ciudades.

Plataforma de entretenimiento Prime Video con películas, series y deportes en vivo (incluyendo anuncios).

Acceso a Amazon Music con millones de canciones sin interrupciones publicitarias.

Beneficios exclusivos en entregas y descuentos con Rappi Restaurantes.

Videojuegos gratuitos a través de Prime Gaming y Amazon Luna.

¿Qué opciones tengo si quiero cancelar o evitar el nuevo cobro?

Para aquellos usuarios que estén evaluando continuar con el servicio tras el anuncio, la plataforma ofrece total flexibilidad administrativa. Si decides no aceptar la nueva tarifa, puedes cancelar tu membresía antes de que se aplique el cargo ajustado .

Tal como se advierte en los avisos oficiales difundidos por correo electrónico, si cancelas antes de tu fecha de corte, la suscripción continuará activa y podrás seguir usando todos los beneficios hasta el final exacto de tu ciclo de pago actual.

Puedes verificar la fecha exacta de tu próxima renovación y gestionar tu cuenta de forma sencilla directamente desde el apartado de configuración en el sitio web oficial de Amazon.