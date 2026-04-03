La ausencia de España en la cumbre internacional convocada por Keir Starmer para abordar la crisis en el estrecho de Ormuz introduce un nuevo foco de tensión diplomática en Europa. El encuentro, que reunirá a 35 países, busca coordinar una respuesta frente al bloqueo de una de las rutas energéticas más relevantes del mundo. El Gobierno encabezado por Pedro Sánchez no figura entre los participantes, en un contexto marcado por la escalada del conflicto entre Irán y la coalición liderada por Estados Unidos e Israel. La incertidumbre persiste: no se ha aclarado si España no fue invitada o si decidió no asistir. La reunión, organizada por el Gobierno británico y coordinada por la ministra de Exteriores Yvette Cooper, se desarrollará de forma virtual y busca establecer una estrategia común para restablecer la seguridad marítima en la región. El objetivo central es garantizar la libre navegación en un corredor por el que transita cerca de un tercio del petróleo mundial. La interrupción del paso ha generado un impacto inmediato en los mercados energéticos y en las cadenas de suministro globales, lo que explica la urgencia diplomática de la convocatoria. En paralelo, Starmer anticipó que, tras la instancia política, se abrirá una fase de planificación militar orientada a asegurar el tránsito marítimo una vez finalicen las hostilidades. La estrategia contempla cooperación con navieras y empresas energéticas, en un intento de acelerar la normalización del comercio. La exclusión de España se explica, en parte, por su ausencia en el comunicado internacional del 19 de marzo, suscrito por una amplia coalición de países que condenaron los ataques iraníes contra buques comerciales. Entre los firmantes figuran potencias como Japón, Canadá y Australia, además de varios socios europeos. Fuentes diplomáticas británicas confirmaron que España no integra la lista de participantes, aunque evitaron detallar los motivos. Desde el entorno del Ministerio de Exteriores español se insiste en una postura de prudencia, centrada en evitar cualquier acción que contribuya a la escalada militar. Esta posición responde a una línea diplomática que prioriza la desescalada, el diálogo y el respeto al derecho internacional. Sin embargo, la ausencia en una cumbre de estas características puede interpretarse como una pérdida de influencia en un momento crítico para la seguridad energética global. El bloqueo del estrecho, intensificado desde finales de febrero, ha derivado en una reducción drástica del tránsito marítimo. Se estima que cerca de mil buques permanecen retenidos en la zona, mientras que el flujo habitual ha caído a niveles mínimos, equivalentes al tráfico de un solo día en condiciones normales. La situación ha elevado la volatilidad en los mercados internacionales y ha reactivado el temor a una crisis energética de alcance global. El Golfo Pérsico vuelve a posicionarse como epicentro de tensiones con impacto directo en Europa y Asia. A mediano plazo, incluso un eventual alto el fuego no garantizaría una solución inmediata. Las tareas de seguridad y desminado, junto con la coordinación internacional, podrían extenderse durante meses, lo que prolongaría la incertidumbre en el comercio global de hidrocarburos.