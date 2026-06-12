En la apertura de mercados de este viernes, 12 de junio de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 11,72 euros y registran un volumen de 659383 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 2,14% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Caixabank SA presentó un comportamiento mixto y volátil, con caídas y subidas equilibradas; una fase bajista intermedia fue seguida por dos avances consecutivos que dejan un sesgo final ligeramente alcista.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 17.34%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 24.05%. Esto indica que el comportamiento de la entidad en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado durante el año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,72 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras la deducción de todos sus gastos, la ganancia final se establece en 5.79B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Valencia y centros corporativos en Barcelona y Madrid. Tras la integración de Bankia, es uno de los mayores bancos del país y opera también en Portugal a través de Banco BPI.

Ofrece productos y servicios financieros: cuentas, tarjetas, préstamos e hipotecas, fondos y planes, seguros y medios de pago. Su negocio se centra en banca minorista y de empresas, banca privada, gestión de activos y bancaseguros, con amplia red de oficinas, millones de clientes y fuerte enfoque en banca digital y sostenibilidad.