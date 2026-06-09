En el inicio de la jornada del 9 de junio de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se cotizan a 11.47 euros por unidad, reflejando un volumen de negociación de 115,373 acciones. Este precio representa una variación del 0.84% en relación al día anterior, lo que indica un leve movimiento en el mercado para el banco español.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró un comportamiento irregular y levemente bajista: 5 caídas, 4 subidas y 1 sesión estable, cerrando con un repunte tras dos descensos consecutivos.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, CaixaBank ha mostrado una volatilidad del 15.34%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 24.07%. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones presentes en su comportamiento semanal, CaixaBank ha mantenido un comportamiento mucho más estable en el último año. La menor volatilidad de la última semana sugiere que las variaciones en su desempeño han sido más controladas en comparación con el comportamiento más errático del año completo.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,7 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras la deducción de todos sus gastos, la ganancia final se establece en 5.79B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Valencia y centros corporativos en Barcelona y Madrid. Tras la integración de Bankia, es uno de los mayores bancos del país y opera también en Portugal a través de Banco BPI.

Ofrece productos y servicios financieros: cuentas, tarjetas, préstamos e hipotecas, fondos y planes, seguros y medios de pago. Su negocio se centra en banca minorista y de empresas, banca privada, gestión de activos y bancaseguros, con amplia red de oficinas, millones de clientes y fuerte enfoque en banca digital y sostenibilidad.