En el inicio de la jornada del 11 de junio de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) se cotizan a 11.42 euros cada una en el IBEX 35, con un volumen de negociación que asciende a 178,466 títulos. Esta cifra representa una variación del 0.79% respecto al día anterior, reflejando la estabilidad y el interés en las operaciones del banco en el mercado español.

En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA alternó alzas y bajas, con un breve tramo de dos descensos consecutivos a mitad del periodo; en conjunto se mantuvo prácticamente estable y cerró con un leve impulso alcista.

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank ha sido del 9.27%, considerablemente inferior a su volatilidad anual del 24.00%. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es menor, sugiriendo menos variaciones en su cotización reciente en comparación con el contexto anual.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,7 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras la deducción de todos sus gastos, la ganancia final se establece en 5.79B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Valencia y centros corporativos en Barcelona y Madrid. Tras la integración de Bankia, es uno de los mayores bancos del país y opera también en Portugal a través de Banco BPI.

Ofrece productos y servicios financieros: cuentas, tarjetas, préstamos e hipotecas, fondos y planes, seguros y medios de pago. Su negocio se centra en banca minorista y de empresas, banca privada, gestión de activos y bancaseguros, con amplia red de oficinas, millones de clientes y fuerte enfoque en banca digital y sostenibilidad.