Este viernes, 12 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,93 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 300.463. Esta cifra refleja una variación del 0,41% en comparación con el día previo.

En los últimos diez días, la cotización de Telefonica empezó al alza, encadenó una caída prolongada y terminó con movimientos alternos, cerrando en subida pero con sesgo bajista y notable volatilidad.

Fuente: narrativas-es

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se sitúa en un 13.33%, mientras que su volatilidad anual ha sido de un 24.51%. Dado que el 13.33% es menor que el 24.51%, se puede afirmar que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el comportamiento anual, lo que indica una menor variación en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,1 euros el y un mínimo de 3,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, lo que indica que, tras deducir todos sus gastos, la empresa se encuentra en una situación de pérdida.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas). Se dedica a ofrecer servicios de conectividad fija y móvil, banda ancha y fibra, televisión de pago y soluciones digitales para empresas y particulares.

Produce y opera redes y servicios de telecomunicaciones; sus principales líneas de negocio son Telefónica España (Movistar), Hispam, Brasil (Vivo), Telefónica Tech (cloud, ciberseguridad, IoT y big data) y Telefónica Infra. Cotiza en el Ibex 35, fue fundada en 1924 y opera principalmente en Europa y Latinoamérica bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo.