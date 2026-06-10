La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este miércoles, 10 de junio de 2026 es de 11,46 euros y documentan un total de 57.728 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,75%.

En los últimos diez días, la cotización de Caixabank SA alternó subidas y bajadas con alta volatilidad, comenzó estable, encadenó dos sesiones consecutivas a la baja a mitad del periodo y cerró con dos avances que dejan un balance ligeramente positivo.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 12.61%, mientras que la volatilidad anual se sitúa en un 24.04%. Dado que el 12.61% es menor que el 24.04%, esto indica que el comportamiento de CaixaBank en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo menos variaciones en sus precios recientemente.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,7 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras la deducción de todos sus gastos, la ganancia final se establece en 5.79B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Valencia y centros corporativos en Barcelona y Madrid. Tras la integración de Bankia, es uno de los mayores bancos del país y opera también en Portugal a través de Banco BPI.

Ofrece productos y servicios financieros: cuentas, tarjetas, préstamos e hipotecas, fondos y planes, seguros y medios de pago. Su negocio se centra en banca minorista y de empresas, banca privada, gestión de activos y bancaseguros, con amplia red de oficinas, millones de clientes y fuerte enfoque en banca digital y sostenibilidad.