En la apertura de mercados de este viernes, 12 de junio de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,07 euros y registran un volumen de 73733 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,79% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Mapfre encadenó cuatro caídas, repuntó, volvió a ceder y cerró con cuatro avances consecutivos; el tramo final mejora el tono aunque el balance global parece cercano a la neutralidad.

Fuente: narrativas-es

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se situó en un 7.81%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 21.22%. Esto indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es considerablemente más baja que la volatilidad anual, sugiriendo que ha experimentado menos variaciones en su valor en el corto plazo en comparación con el período anual.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,2 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora española del IBEX 35 con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro y al reaseguro y produce pólizas y servicios para particulares y empresas.

Su negocio abarca autos, hogar, salud, vida, ahorro, empresas, reaseguro (MAPFRE RE) y gestión de activos. Fundada en 1933, tiene amplia presencia en España y Latinoamérica y es una de las compañías líderes del mercado español.