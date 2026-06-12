Hoy viernes 12 de junio los astros prometen imprevistos para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo ( Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis ) están bajo la influencia de los astros.

A continuación, la predicción de tu signo del zodíaco para que no sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja.

La predicción del horóscopo para Leo este viernes

Amplía tus conocimientos y comparte tus ideas: ahí están las claves del éxito. En el amor, evita la posesividad y ofrece a tu pareja la libertad que necesita. Demuéstrale que vuestra relación se sustenta en la confianza mutua.

Horóscopo del día (foto: Pixabay).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este viernes?

Hoy en el trabajo, Leo, brillarás si refuerzas tus conocimientos y compartes tus ideas. Tu iniciativa te acercará al éxito.

Colabora con el equipo y propón mejoras concretas. Verás resultados rápidos al combinar aprendizaje y participación.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este viernes 12 de junio?

Hoy, Leo, tu magnetismo se eleva y el amor fluye: si tienes pareja, la chispa se reaviva; si estás soltero, alguien se fija en tu brillo.

Compatibilidad destacada: Aries, porque comparte tu fuego, entiende tu liderazgo y sostiene tu ritmo sin apagar tu luz.

La predicción de los astros para Leo (foto: Pexels).

¿Cómo son las personas de Leo?

Leo es carismático, seguro y magnético. Le gusta liderar y contagiar entusiasmo.

También es leal y generoso, con gran orgullo personal. Busca reconocimiento y actúa con calidez y valentía.

Con tu fuego innato, Leo , cada día es una nueva oportunidad para brillar: vuelve a leernos a diario para descubrir cómo los astros guían tus pasos, anticipar oportunidades y tomar decisiones con seguridad; aquí encontrarás las pistas que necesitas para comprender tu presente y asomarte al futuro que te espera.

Consejos de hoy para Leo

Potencia tu brillo aprendiendo algo nuevo y compartiendo tus ideas con confianza. Lidera con generosidad y escucha para complementar tus conocimientos. En el amor, suelta la posesividad: da espacio y demuestra confianza mutua.