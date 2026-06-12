La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

En la apertura de mercados de este viernes, 12 de junio de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 23,14 euros y registran un volumen de 180006 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -3,14% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Repsol mostró un arranque con tres subidas consecutivas, luego alternó movimientos con un tramo de dos caídas seguidas y cerró a la baja; pese a la volatilidad, el saldo global fue levemente alcista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha alcanzado un 33.60%, lo cual es notablemente superior a la volatilidad anual del 29.07%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido inestable, con muchas variaciones en su precio en el corto plazo. Comparado con el promedio del último año, Repsol muestra una señal de inestabilidad significativa en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final asciende a 1.76B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía integrada del Ibex 35 con sede en Madrid (Campus Repsol). Opera en más de 30 países y abarca toda la cadena de valor de la energía: exploración y producción, refino, química, comercialización y generación eléctrica.

Produce combustibles, gas natural, GLP, lubricantes, productos petroquímicos, electricidad y energía renovable, además de biocombustibles e hidrógeno renovable. Sus principales líneas de negocio son Upstream, Industrial y Comercial y Renovables; cuenta con grandes refinerías en España (Cartagena, Tarragona, Puertollano, A Coruña y Petronor) y objetivo de cero emisiones netas en 2050.