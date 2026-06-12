En la apertura de mercados de este viernes, 12 de junio de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 2,88 euros y registran un volumen de 1052322 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 1,66% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell inició con dos caídas, encadenó tres avances, sufrió dos retrocesos y terminó con un tramo mixto (subida-bajada-subida), mostrando volatilidad y un balance final prácticamente plano.

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La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana es del 15.11%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 27.42%. Esto indica que su comportamiento en el último período ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, lo que sugiere una menor variación en los precios y una reducción de la inestabilidad en su desempeño financiero.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,04 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es un grupo bancario español que cotiza en el IBEX 35; tiene su sede social en Alicante y centros corporativos en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la banca minorista y de empresas, con actividad en España y en el Reino Unido a través de TSB.

Su línea de negocio abarca cuentas, depósitos, tarjetas, hipotecas, préstamos a pymes, medios de pago y servicios digitales, además de banca privada y corporativa y acuerdos de seguros. Fundado en 1881 en Sabadell (Barcelona), destaca por su enfoque en pymes y su red de atención y canales online.