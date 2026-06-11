Llega un anticiclón al país que traerá una ola de calor en junio con temperaturas de hasta 40°C: a qué zonas afecta

Una cresta anticiclónica o dorsal subtropical se extenderá por buena parte del sur de Europa, provocando una notable escalada térmica en España. En diversas capitales españolas se podrían rondar los 40 ºC en los próximos días.

Según el modelo europeo y el análisis del meteorólogo Duncan Wingen, esta configuración anticiclónica traerá masas de aire muy cálidas que dejarán temperaturas anormalmente altas para junio en varias regiones de la península, según informó Meteored.

Llega un anticiclón al país que traerá una ola de calor en junio con temperaturas de hasta 40°C: a qué zonas afecta. Fuente: EFE.

¿A qué ciudades afectará la ola de calor y qué días?

La situación meteorológica representa un episodio de calor significativo que irá ganando intensidad con el paso de los días.

La dorsal subtropical afectará no solo a España, sino en gran parte de Europa, desplazándose desde el Atlántico hacia la península y generando temperaturas muy altas en superficie. El calor se intensificará progresivamente:

Viernes

El episodio se mantendrá más concentrado en el cuadrante suroeste de la península. Las temperaturas máximas en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir superarán los 35 ºC y podrían alcanzar o superar los 38 ºC entre jueves y viernes.

Particularmente, el viernes se podrían registrar ya los 40 ºC en el tramo central de las provincias de Córdoba y Jaén, y en puntos de las vegas del Guadiana.

Sábado

Se superarán los 35 ºC en el interior de Galicia, el sector central de Castilla y León, el interior de Cataluña y en todo el valle del Ebro.

La Comunidad de Madrid también notará el calor intenso, con máximas superiores a los 35-36 ºC en el área metropolitana.

Domingo

Podrían superarse los 38 ºC en los valles del Guadalquivir y Ebro, especialmente en Córdoba, Jaén, Lleida, Zaragoza, sur de Huesca y sur de Navarra.

No se descartan puntualmente 39 o incluso 40 ºC en el valle del Ebro, aunque este extremo todavía está por confirmarse.

Llega un anticiclón al país que traerá una ola de calor en junio con temperaturas de hasta 40°C: a qué zonas afecta ECMWF

Sigue la ola de calor por una semana más

Los mapas semanales del modelo europeo indican que la semana del 15 al 22 de junio será muy cálida en España y otros países europeos. Las anomalías positivas oscilarán entre +3 y +6 ºC respecto a la media en España, Francia, Reino Unido, Alemania, Suiza y Bélgica.

En la zona centro de Navarra, las anomalías podrían ser aún más marcadas, situándose entre +6 y +10 ºC. Esto confirma que el calor ha venido para quedarse al menos durante los próximos 7 a 10 días.

En España, las anomalías serán más importantes en la mitad centro y norte peninsular, aunque el sur también registrará calor notable. Las zonas donde menos se notará este episodio serán Canarias y los litorales, gracias a la influencia moderadora de las brisas marinas.

La ola de calor también impacta en Europa

La masa de aire cálido asociada a esta cresta anticiclónica se desplazará hacia el centro de Europa a partir de la mitad de la semana próxima, afectando a Francia, Alemania, Países Bajos y otros países.

Entre sábado y domingo, algunas ciudades del sur de Europa (sin contar España) alcanzarán: Nimes (35 ºC), Burdeos (33 ºC), Bolonia (33 ºC), Turín (33 ºC), Milán (32 ºC), Verona (30 ºC) y Berna (28 ºC).