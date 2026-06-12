En la apertura de mercados de este viernes, 12 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 17,55 euros y registran un volumen de 46356 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -1,18% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Enagás S.A mostró un comportamiento irregular con sesgo alcista, encadenando tres avances consecutivos antes de un retroceso final y cerrando el periodo con balance neto positivo.

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se ha registrado en un 16.93%, mientras que su volatilidad anual ha sido de 21.82%. Al comparar ambas cifras, podemos observar que la volatilidad de la última semana (16.93%) es menor que la volatilidad anual (21.82%). Esto indica que su comportamiento en el último año ha sido mucho más estable, con menos variaciones en comparación a la volatilidad experimentada en la última semana.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,76 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos. Sin embargo, después de deducir todos los gastos operativos generales, la ganancia final se sitúa en -299.31M, lo que indica una pérdida neta al finalizar el periodo contable.

La historia de Enagás

Enagás es el gestor técnico del sistema gasista en España y el principal transportista de gas natural; tiene su sede en Madrid. Se dedica al diseño, operación y mantenimiento de gasoductos, plantas de GNL y almacenamientos y no produce gas: su “producto” son servicios de transporte, regasificación y almacenamiento.

Su línea de negocio se centra en infraestructuras energéticas y en el desarrollo de gases renovables como biometano e hidrógeno. Datos de interés: fundada en 1972, cotiza en el Ibex 35 y está certificada como operador independiente, con participaciones en proyectos internacionales.