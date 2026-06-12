Este viernes, 12 de junio de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 10,77 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 2.889.709. Esta cifra refleja una variación del 2,88% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Banco Santander mostró volatilidad inicial con alternancia de caídas y subidas, luego una fase claramente bajista con cuatro descensos consecutivos y cerró con un repunte en las dos últimas sesiones; el balance global del periodo es negativo pese al rebote final.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander durante la última semana fue del 20.95 %, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 29.35 %. Dado que 20.95 % es menor que 29.35 %, esto indica que el comportamiento de Banco Santander ha sido mucho más estable en comparación con el último año, evidenciando menos variaciones en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera global española, integrante del Ibex 35, con sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid) y domicilio social en Santander (Cantabria). Se dedica a la prestación de servicios financieros: banca minorista y comercial, banca corporativa y de inversión, gestión de activos, seguros y pagos; no produce bienes físicos, sino productos y soluciones financieras.

Sus principales líneas de negocio incluyen banca de particulares y empresas, financiación al consumo (Santander Consumer Finance), servicios de pagos (PagoNxt) y banca digital (Openbank). Fundado en 1857, es uno de los mayores bancos de Europa por capitalización y tiene presencia significativa en Europa y América (España, Reino Unido, Portugal, Polonia; Brasil, México, Chile, Argentina y Estados Unidos), con un fuerte enfoque en digitalización y banca responsable.